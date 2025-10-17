La memoria fotográfica del país
La 36º muestra anual de fotoperiodismo de aRGra se puede visitar desde mañana en la Casa de las Madres, en la ex ESMA. Un recorrido en más 150 imágenes por acontecimientos y personajes que marcaron el 2024 argentino.por Revista Cítrica
Fotos: Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra)
El transfemicidio de Azul, otro cruel final de una trabajadora en Neuquén
Azul Semeñenko, mujer trans y trabajadora estatal que se encontraba desaparecida hacía tres semanas, fue hallada asesinada. El caso, investigado como transfemicidio, expone la violencia sistémica y la vulnerabilidad que atraviesan las mujeres travestis trans en el país y en esa provincia.por Revista Cítrica
La precarización como política de Estado
Los brigadistas precarizados y con salarios bajos mantienen firmes sus demandas, pero no hay respuesta oficial. El Gobierno Nacional ya anunció que dará solo un 3% de lo que corresponde por ley para fondos de prevención y manejo del fuego. La amenaza latente de incendios en Parques Nacionales.
La motosierra de Jorge Macri en las aulas porteñas
El Gobierno de la Ciudad alude una "baja de matrícula" y avanza con otro recorte en la educación pública, sobre todo en escuelas de jornada simple. Las familias se organizan y docentes advierten que la medida atenta contra el derecho a aprender en condiciones dignas.
Dina Sánchez: "A mí me salvaron la militancia y mis compañeras"
Desde su experiencia como migrante y referenta social, Dina Sánchez fue entrevistada en "No es por ahí", el stream de Cítrica en Posdata. Con Dina hablamos del rol de las organizaciones, el estigma y la vida en los barrios populares, y de la importancia de las organizaciones sociales para contener crisis estructurales.
Narcofemicidio y politiquería
El triple narcofemicidio de Lara, Brenda y Morena reveló la violencia cotidiana que atraviesa a las pibas de los barrios populares. Entre redes de narcotráfico, precarización y ausencia del Estado, sus historias muestran un patrón sistemático de explotación y abandono. Hacemos un recorrido por los hechos, el impacto mediático y la responsabilidad estructural, desde las villas hasta las calles de la política argentina.
Esther Díaz y la aventura de coger en un cinco estrellas
Un capítulo de Una filosofía de la vejez, de la filósofa y docente Esther Díaz, que escribe contra los prejuicios sobre esa edad y narra historias propias y ajenas. Acá, cuando tuvo sexo ocasional, a sus 73 años, en el Llao Llao.
Una madre frente al poder: ¿Dónde está el menor M?
Claude Staicos, secretario de Medios y Comunicación del gobierno de Neuquén, fue intimado a informar el paradero del menor M., como no cumplió, se le impuso una multa diaria por desobediencia judicial. El juez Speroni fue apartado de la causa, pero no hay avances. Su madre lo sigue buscando. ¿Dónde está el pequeño M?
Doble femicidio de Córdoba: El negacionismo mata
El doble femicidio Luna Garnier y Mariel Zamudio cometido por Pablo Laurta no es un hecho aislado, sino la manifestación letal del entramado machista que el negacionismo oficial fomenta y habilita. Mientras tanto, el Gobierno Nacional se ocupa de desmantelar las políticas públicas de prevención y asistencia y diseminar discursos de odio que legitiman la violencia.
Ensayo sobre la humareda
Un humo invade la ciudad, el país y los pulmones y corazones de cada persona. De repente, todo es gris. Y el humo además se envasa, se compra y se vende. Una fábula satírica o un ejercicio imaginativo que invita a salir por arriba de esta actualidad de desesperanza y desánimo.
“El capitalismo nos está condenando al colapso”
La artista travesti sudaka, Susy Shock, reflexiona sobre el capitalismo, la actualidad del activismo travesti trans y la importancia de abrazar a las infancias, en una charla en No Es Por Ahí, el programa de stream que Revista Cítrica produce en el canal Posdata.
"Las pibas pobres son objeto de consumo"
La Red de Docentes del Bajo Flores describe el entramado de violencias que atraviesan las pibas pobres como Brenda, Morena y Lara en los barrios y las consecuencias de la retirada del Estado que permite el avance de la violencia narco.
“La estructura racista está presente en el origen de este país”
David Gudiño, artista multifacético y militante de Identidad Marrón, despliega ideas para romper los prejuicios sobre las pieles. Un rico diálogo al aire de “No es por ahí”, el stream de Posdata y Revista Cítrica.
Ganó la salud y la educación pública
Con la lucha y la organización las comunidades del Hospital Garrahan y las universidades públicas lograron que el Congreso rechace, una vez más, el veto de Milei que desfinancia y vacía la salud y la educación pública.