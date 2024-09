El dilema jubilado con Milei presidente: comprar remedios o comer

Menos cobertura

El ajuste en el PAMI comenzó con la decisión de bajar de cinco a cuatro las recetas gratuitas por mes que pueden retirar de las farmacias los afiliados. Además, se dieron de baja 44 de las 167 monodrogas que la entidad cubría al 100 por ciento hasta mitad de año. En cuanto a las marcas de los medicamentos que no tenían ningún costo para los afiliados, el beneficio se redujo de 3 mil a 2 mil presentaciones, es decir, un tercio del universo. Entre los productos hay tratamientos para controlar la diabetes, la hipertensión y el cáncer y otros para enfermedades como la hemofilia, la hepatitis B y C y los que utilizan las personas trasplantadas. Además, hay varios calmantes. “PAMI a veces me hace los descuentos y a veces no, mi hijo me hace el trámite, pero cambia todos los meses”, sostuvo Marta, una jubilada que estuvo en el último verdurazo en CABA. En los últimos meses, ratificó, “los remedios más caros no me descontaron”. “No se puede ni guardar una moneda, se queda debiendo plata porque no alcanza para nada, me duele mucho porque todos vamos a ser jubilados”, se quejó.

Esta variación sin criterios en los descuentos se dio porque el organismo cambió las categorías de los productos, sacando del rubro “uso frecuente” varios de ellos. “Muchos principios pasaron a la categoría de ‘uso eventual’, la cual hizo que ese precio diferencial que antes se pagaba no esté, y pasen a tener una cobertura del 40 por ciento”, explicó Patricia Rivadulla, titular del Observatorio de Medicamentos como Bien Social del IDEP-Salud, entidad sanitaria de ATE. “Hay pacientes que usan estos medicamentos calificados como eventuales crónicamente, lo que hace que haya un doble aumento para los jubilados”, agregó la especialista.

Por eso, dijo Rivadulla, “la gente no está teniendo acceso a los medicamentos, elige que lleva y que no, incluso tratamientos crónicos”. “Hay una crisis de acceso, por la falta de cobertura y el cambio de modalidad de venta de algunas moléculas”, alertó.

Este es otro de los cambios impuestos por el PAMI. A comienzos de año, la ANMAT, agencia reguladora de medicamentos, fue habilitada por el gobierno libertario a revisar las categorías de todos los tratamientos que se utilizan en el mercado nacional. Bajo la idea de desregular el sector, se comenzó a cambiar la forma de dispensa de muchos productos, que pasaron a ser “de venta libre”, es decir, ya no se requiere receta médica para su compra.

Los primeros en ser parte de esta reforma fueron los fármacos de la familia de los prazoles –destinados a malestares estomacales– y algunas cremas dérmicas, complejos vitamínicos y laxantes. “Cambiar la modalidad de venta de estos medicamentos implica que no los cubren más las obras sociales, incluyendo el PAMI”, recalcó Rivadulla, que marcó que detrás de la decisión hay “un acuerdo entre el gobierno y la industria farmacéutica para disminuir la cobertura”. “Si bien para el gobierno libertario la desregulación es una especie de paradigma, en materia de salud pública este tipo de medidas significa consumo indebido, implica automedicación, y por ende riesgo para las personas que usan sin control esos medicamentos”, subrayó la especialista.