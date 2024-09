El tiro final para la "casta" jubilada

Tiraron gases y balas de goma sin piedad, también salió la Motorizada porteña a cazar personas. Detenciones, golpes, gritos y el ruido de las motos acelerando para completar el clímax de terror.

Un hombre en silla de ruedas logró escapar de uno de los cordones policiales, pero otrxs no tuvieron la misma suerte. Una madre buscaba desesperada a su hijo que fue a manifestarse, lo perdió cuando comenzó la represión, no sin antes ver cómo recibía 18 balas de goma de la Policía. Alguien lo auxilió y le avisó que el SAME se lo había llevado en ambulancia.