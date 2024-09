"Hay que pensar un nuevo Argentinazo"

-¿Cómo te reprimieron, Nancy?

-Cuando hacíamos nuestras acostumbradas rondas de los miércoles alrededor del Congreso, a una compañera mía, Ana, le vaciaron un gas en los oídos. Una cosa horrible. Al poco tiempo, sobre Yrigoyen un oficial de la Federal me pega con el palo directo en el pecho. Esa molestia ya la tenía hasta que en Callao y Rivadavia el gas de la Policía llegó como lluvia. No entró tanto en mis ojos, directamente lo aspiré y caí en el suelo planchada. Al abrir los ojos lo primero que noté fueron los trajes naranjas de los socorristas.

“Es puro veneno, uno que se esparce por el cuerpo”, dice Nancy del otro lado del teléfono. Claro que no le gusta que se televise tamaña preocupación para sus familiares, ella se percibe militante desde hace muchísimos años. No se encolumna detrás de cuadros partidarios, va más allá en su búsqueda: “Necesitamos la unidad. Los trabajadores activos deben estar codo a codo con nosotros cada miércoles. Hay ciertas treguas y pactos políticos que ya deberían romperse a estas alturas… y lo digo, por ejemplo, por las dos CTA y la CGT”. Ella dice que los años le enseñaron, y es de manual, que las luchas dispersas no terminan de tener forma.

-Entonces, después, fuiste al hospital…

-Quiero rescatar que los socorristas en las marchas tienen un papel muy valioso. Siento que me ayudaron más ellos que los del SAME. Ojo, no es contra los trabajadores del SAME pero en la ambulancia sentía que no sabían qué hacer conmigo. Hubo poca inteligencia en mi traslado. Me estaban llevando al Hospital Ramos Mejía y en el camino definieron bajarme para que yo misma me tome un taxi para ir a la guardia de mi obra social. Eso no estuvo tan bien.

Los semáforos, las rondas alrededor del Congreso de la Nación, no pararán. De hecho Nancy estará firme el miércoles próximo. Dos represiones consecutivas a sus manifestaciones despertaron en el sector un “ejemplo” que ya pone en alerta a futuras movidas más grandes. “El 20 de septiembre es el Día del Jubilado. Nosotros ya estamos pensando en una actividad frente al Cabildo para ese día”, explica. El hecho de ser una mujer hipertensa parece ser que no la detiene, sus convicciones son más grandes: “Es por todos, por los trabajadores activos, los comedores, las cocineras comunitarias… es la única manera, estando en las calles”.