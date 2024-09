“Si no salimos a luchar, las balas van a ser para todos”

Diego Almada (42) apenas pudo dormir el miércoles a la noche. Por la adrenalina de la represión en los alrededores del Congreso mientras Diputados validaba el veto presidencial a la Ley de movilidad jubilatoria, y también porque en su cuerpo hay más de 20 heridas de perdigones que le impactaron a corta distancia. “Después de ver el miércoles pasado cómo habían reprimido a los jubilados, decíamos 'que no suceda eso, que no nos vayamos corriendo'. Pero igual fueron dos o tres minutos. Yo estaba ahí, cantando, protestando, y sentí que me explotó algo en la pierna, en el glúteo... en el culo, básicamente. Sentí que me explotó algo y sentí un dolor terrible. No me caí, pero sentí un dolor terrible”.

Diego es docente en escuelas de Moreno y General Rodríguez, oeste del conurbano bonaerense. Mientras hace reposo en su casa de Moreno y sigue con las curaciones para que las heridas no se infecten, repasa la jornada represiva: “En principio estaba todo bastante tranquilo, lleno de policías, todo militarizado, unas cuadras antes empezaba a haber motos, camiones, policías por todos lados, ya es un clima de época eso también, ¿no? Un aparato represivo a un nivel visto en momentos de dictadura. No sólo por la cantidad, sino también por cómo estaban... Vos veías cómo se les reían en la cara a los jubilados. Porque los jubilados les decían 'ustedes no tienen abuelos, no tienen hijos', y la Policía se reía. Hay una disposición para la represión, ahora están empoderados, de cierta manera legitimados, al menos por el Gobierno y tal vez por una parte de la sociedad también”.