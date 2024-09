"Hoy los viejos somos los revolucionarios"

La vejez no es la muerte

“Me convocaron para escribir un libro sobre la vejez y estoy investigando. Busco libros del tema y hay muy pocos. El otro día fuí a una librería y pedí libros sobre la vejez. Y en un momento, me traen libros sobre la muerte. Me quedé atónita. No pude decir nada. Pero me quedé pensando. Si yo entro a una librería y pido libros sobre adolescencia, a nadie se le va a ocurrir traerme un libro sobre la muerte. Y la cantidad de muertes en la adolescencia pega un salto muy importante con respecto a la cantidad de muertes de la infancia”.

La anécdota le sirve a Esther para introducirse en el pensamiento de la vejez. Es un ejemplo que bien podría haber estado en sus textos de Pensamiento Científico del CBC que nos desafiaban a ver cómo el imaginario social incidía sobre nuestros pensamientos. “Al salir de la librería pensaba en cómo el imaginario social te va impregnando de que lo único que nos queda a los viejos y a las viejas es la muerte. Bueno ya lo dijo la canciller Diana Mondino. ¿Para qué van a sacar créditos si se van a morir? ¿Y vos para qué elegiste ser canciller? Si tenés 65 años, pelotuda, 65 años, ¿para qué elegiste si te vas a morir? Todos vamos a morir. Después de lo que pasó en la librería, me puse a buscar estadísticas. Y el momento más peligroso de la vida no es la vejez, el momento más peligroso es cuando recién naciste. Ese es el momento donde más mueren las personas. Pero si voy a pedir un libro sobre primera infancia, nadie me va a traer un libro sobre la muerte”.

--El imaginario social colectivo tampoco piensa en la vejez como un momento activo para la sexualidad….

--Me pasó con mi libro sexual "El himen, obstáculo epistemológico”. El fotógrafo me hizo cuatro/cinco fotos jugadas pero sin mostrar mi cabeza. Entonces a las personas que visitaban la editorial, les mostraban el libro con esas fotos y la reacción de las mujeres era peor que la de los hombres. “Pero es una vieja ¿Cómo? ¿La vieja coge? Me da asco”, decían. El asco no es más ni menos que rechazo, es algo que no podés soportar y es irracional.

--¿Ese asco es una construcción? ¿Nos enseñan a qué tenerle asco?

--Cuando esa misma chica a la que le dio asco mi cuerpo tenga mi edad.¿Qué va a decir? Estamos tan colonizados por el patriarcado que no podemos ver más allá. Está tan instalado y se lo creen tanto que dicen: “Cuando tenga 45 cierro el negocio. Ya no hay nada que hacer”. Yo honestamente, nunca soporté el amor, siempre quise ir al enamoramiento. Los tipos no me duran nada. ¿Por qué? Porque quiero estar siempre en la cresta de la ola, pero yo no represento a la media de las mujeres de 84 años, trabajé mucho sobre mí misma, por algo mi doctorado lo hice sobre Foucault. Uno tiene que enamorarse de un autor para hacer un doctorado, me enamoré de su lucidez sobre la sexualidad, sobre las represiones que sufrimos. Uno de los libros que tenía pensado escribir Foucault era justamente sobre este tema de la mujer pero murió de Sida antes de poder escribirlo. Yo seguí por la mía, incluso en mi tesis doctoral escribí un capítulo que después lo publiqué como libro, que es mi libro más vendido, La filosofía de Michel Foucault, ese libro lo saqué imaginando qué iba a decir Foucault en ese texto que la vida no le dio para seguir escribiendo.

--¿Entonces no le tenés miedo a la muerte?

--No le tengo miedo a la muerte, sí le tengo terror a la decrepitud y a depender de otras personas. Ya no camino como lo hacía antes del COVID, el cuerpo no acompaña. Me acuerdo que mi abuela cuando tenía 90 años decía que cuando se despertaba tenía ganas de baldear la vereda pero que después agarraba la escoba y se daba cuenta que no tenía más fuerza. La mayoría de las personas tenemos un desfasaje entre la edad autopercibida y la edad cronológica. A pesar de esa actitud que siempre tuve de tutearme con la muerte, tuve un intento de suicidio muy jodido, estuve una semana y media inconsciente, no sabía si iba a sobrevivir o no. Fue después de que mis hijos murieron. Hace 6 y 8 años. Murieron uno detrás de otro prácticamente. Lo que siento dentro de mí es que si mis hijos que son lo que más quise en la vida (desde el punto de vista biológico, porque desde otro punto de vista lo que más quiero es la filosofía) pasaron por eso me da vergüenza decir que tengo miedo de morirme. Si mis hijos ya pasaron por la muerte ¿Cómo voy a tener miedo a morir? Sí tengo miedo al límite que me pone el cuerpo, por más que tengo personal trainer, hago gimnasia y trato de caminar, la decrepitud cada vez va a aumentar más. Después de los 70 años, cada día tenés un nuevo dolor, un nuevo dolor en el cuerpo. Es terrible. Hasta tal punto que los médicos, por ejemplo, toman a la vejez casi como una enfermedad. Pacho O’Donell dice que haciendo gimnasia mejoró su rendimiento sexual y que teniendo una vida saludable va a vivir más años. A mi lo que me interesa no es vivir más años. Mi mamá vivió hasta los 103 años, los últimos 10 años ciega y paralítica. ¿Qué sentido tiene cuando ya las fuerzas no te dan? Es cierto tanto yo como Pacho escribimos pero solo yo y Pacho sabemos los dolores que hay en nuestros cuerpos. Lo único que pido a la vida es estar activa hasta el último momento. Estar bien, sentirme bien.