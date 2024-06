“El desafío es entregarnos a los tiempos de la infancia”

Florencia estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, trabajó siempre en educación. Con niñxs y adolescentes principalmente, y es en ese ámbito que empezó a contemplar la necesidad de crear espacios para que las infancias puedan filosofar. Ella es capacitadora, consultora y creadora de contenidos en temas de crianza, infancia y filosofía; también escribe: "¿Y vos qué pensás?" y "Filosofar desde la infancia” son sus dos libros publicados. Florencia fundó –junto al académico Julián Macías– la asociación El Pensadero. Hizo y hace de todo, pero la vuelta de tuerca, ese valor que hace que sus contenidos se viralicen, lo encontró en la maternidad.

–¿Cómo lograste hacer confluir tu profesión y la maternidad? ¿Cómo surge la idea del newsletter semanal Harta(s), sobre maternidad y filosofía?

–La carrera siempre me encantó, pero siempre tuve conflicto por pensar en qué iba a trabajar. No sabía bien qué iba a hacer. Siempre quise sacar la filosofía de la academia. Cuando fui madre esa duda estaba, me preocupaba qué iba a hacer después con mi carrera. No entendía cómo la maternidad podría contribuir a mi carrera. Para mí la filosofía iba por separado de la vida, yo digo que la quería sacar de la universidad pero al mismo tiempo no me la imaginaba en la vida cotidiana. Siempre trabajé mucho, siempre fui muy acelerada. Y cuando fui madre, rápidamente me agarró la pandemia y, por un lado, la maternidad me derrumbó, tuve un parto que no me gustó, y no sólo el parto no me gustó, no me gustó la experiencia de ser madre.

–¿Qué te pasaba con la maternidad?

–Sentía que al principio me había arruinado la vida, no podía ubicarme, estar todo el tiempo en casa, dando al teta, con una bebé que lloraba todo el día, me ponía nerviosa. No lo disfrutaba en lo más mínimo, y tenía culpa por eso. Cuando empecé a entender de qué iba nos agarró la pandemia. Peor todavía. Hasta los 8 meses no vimos a los abuelos, estaba sola con todo eso que me pasaba. Yo sentía realmente que no podía más y le dije a mi pareja: necesito escribir. Fue casi una necesidad vital. Me dije: no aguanto más, necesito sacar lo que tengo adentro. Y así nació Harta(s), un newsletter de entrega semanal sobre filosofía: Yo prefería hacer un newsletter porque había algo de la intimidad, de la catarsis que yo necesitaba. No había una búsqueda de algo para pegarla, para nada. Lo escribí y lo mandé a mis 20 contactos. Así nació, como una necesidad de conjugar el universo de la maternidad con la filosofía.