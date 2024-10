“A mí en el Bonaparte me salvaron la vida”

Soy escritora, villera y paciente del Hospital Bonaparte. Como usuaria del sistema de salud mental y orgullosamente loca, creo que la salud mental es, lamentablemente, un privilegio en este país. Por eso las políticas públicas son tan importantes, sobre todo para nosotres, las personas que vivimos en la villa.

El Hospital Psiquiatrico Laura Bonaparte fue el que me abrió a mí las puertas para transitar de la mejor manera la ansiedad y la depresión que sufro. Pasé por varios hospitales: el Rivadavia y el de Clínicas, entre otros, y en el Bonaparte es donde encontré un lugar, siempre digo que en ese hospital a mí me salvaron la vida. Ahí estuve internada cuando tuve pensamientos suicidas y además en el Bonaparte se atiende mi hijo de 14 años con autismo. Con esa autoridad que me da la experiencia, es que puedo hablar de su rol social.

En la Villa 21-24, donde nací, me crié y sigo viviendo, no me puedo atender más porque hay 9 psicólogos y un solo psiquiatra para 70 mil habitantes, conseguir turno es imposible y los profesionales no dan a basto. La cercanía con el Bonaparte, está a 20 cuadras de la villa, hace que para nuestro barrio sea fundamental. Muchas vecinas y vecinos también se atienden en el Bonaparte, un hospital que además es el único público especializado en adicciones; porque tengamos en cuenta que la atención para personas con consumo problemático también es un privilegio en Argentina.