Bonaparte sigue en la lucha

–¿Cómo funciona el hospital?

–Éste es un hospital bastante particular. Por ejemplo, una de las cosas que se estuvo hablando es sobre el número de camas o cuántos internados hay, pero este hospital no trabaja así. Lo importante no es internar, porque de acuerdo con lo planteado en la Ley de Salud Mental la idea es brindarle todo el apoyo y acompañamiento a la persona que asiste al hospital para que no esté internada o manicomializada. Según cada caso, la idea es dar acompañamiento sin tener que sacar a la persona de su ámbito de vida, de su comunidad o del barrio donde vive, y por eso el hospital tiene muchísima más atención externa que de internación. Hay que entender que la manera de la atención en este hospital es distinta: el foco no está puesto en cuántas personas hay internadas. De hecho, lo mejor que podría pasar siempre es que haya pocos internados, porque eso quiere decir que pudimos darles mejores respuestas en sus ámbitos de vida.