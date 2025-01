"Los 183 despidos significan el cierre progresivo del hospital Bonaparte"

Sobre la continuidad del servicio de guardias e internaciones, aclara: “No tenemos capacidad humana para recibir más gente, sí tenemos espacio y camas, es una estructura enorme el hospital y estamos dispuestos a sostenerlo, pero no contamos con el recurso humano para poder brindar la atención de calidad que veníamos sosteniendo si 183 trabajadores van a estar fuera del hospital. Además, de manera precaria, porque nuestros sueldos están planchados desde diciembre del 2023 hasta acá”.

"Hace tres años que me atiendo en este hospital y siempre me brindaron una calidad de atención increíble. Cuando llegué a la asamblea abierta que se hizo acá por los recortes que está sufriendo el Bonaparte, me enteré que mi psicóloga es una de las despedidas. La violencia y el desguace en la salud pública no es el camino para recuperar el país”, dice Paula, paciente de Sofía, mientras se seca las lágrimas.

El ataque a la salud pública del Gobierno de Javier Milei tiene un efecto visible: cientos de personas que se quedan sin contención , sin profesionales que durante años mejoraron su calidad de vida. Hoy el Bonaparte tiene comprometidas todas sus áreas: se despidieron 40 psicólogxs, 20 psiquiatras, también despidieron a la única odontóloga que había, decenas de enfermexs y farmacéuticxs.

El poco personal que queda no alcanza para sostener las guardias ni las internaciones, aunque la mayoría de lxs profesionales continúan brindando atención a sus pacientes por el compromiso que tienen con la salud pública.