“División Palermo nos incluye de verdad”

Santi es lo que se dice un pibe de barrio. “Desde Lanús Oeste al mundo” se proyecta esta joven promesa de la actuación. Amante de la Historia, habitué del club de su barrio y amiguero como pocos. Así es Santi. Y así vivió el rodaje de División Palermo, donde asegura que se hizo buenos amigos: “Lo que más destaco de la serie, además de la inclusión que muestra a la sociedad, tan necesaria actualmente, es lo grupal, el hermoso grupo que formamos. Todos nos ayudamos en todo, cooperamos con el otro, aprendimos de nuestras diferencias. Nadie se fue igual después de grabar esta serie. Y eso es hermoso”.

-¿Cómo te enteraste que quedaste seleccionado para División Palermo? Contame el momento…

- Uh, fue grandioso. Hice un casting, con todos mis compañeros de Ilusiones, y finalmente quedé. Hice una prueba, quedamos varios, hice la segunda y ahí quedé yo. Me dijeron: “Tenés buena memoria y un gran nivel de improvisación. Wow, me re ilusioné con eso. Me puse contento. A los días me llamó mi amiga Sabrina de Ilusiones y me dijo: ¡Adiviná quién va a actuar en División Palermo! Empecé a correr por toda la casa de la emoción.

Imagínate laburar con esos capos. Yo era re fan de la primera temporada. La vi como quince veces, me encantó la idea. Era un sueño trabajar ahí. Soy muy fan de Santiago Korovsky, me hace reir mucho. Empecé como fan y ahora soy parte.

- ¿El rodaje cómo lo viviste?

- Era intenso. Me pasaban a buscar a las 6 am y grabábamos todo el día, pero la pasabamos re bien. Lo que más me gustó fue el trabajo en equipo, nos ayudábamos entre nosotros, eso es lindo, buenos compañeros, me hice amigos: Lucas Poggi, Santi, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Martín Garabal, con todos me hice amigo. Se juega mucho con el doble sentido y el humor negro. Nos reímos de nosotros e invitamos a todos a que convivan con las diferencias.

- ¿Cómo te llevás con la fama?

- Me encanta. En mi barrio me saludan hasta los perros, eso que yo ya era conocido. Pero esta semana ya me pidieron fotos. Una familia se acercó y me dijeron: ‘¿Sos el pibe de División Palermo? ¿Me puedo sacar una foto con vos?’ Ya me siento famoso. Pasa que están los carteles por todos lados, y la gente me ve y ya me reconoce. Me gusta eso.

-¿Cuál creés vos que es el mensaje más potente de División Palermo?

-División Palermo incluye realmente a las minorías, a personas con otras discapacidades. Y eso es lo que más me gusta. Me parece interesante que nos incluyan de verdad, no para las fotos nomás. El mensaje de queja de la serie me parece re importante. Esta es una oportunidad para reírnos de nosotros mismos. Así somos, hacemos chiste buenos, sanos, sin maldad. Son chistes de humor negro sobre nosotros. Y es la oportunidad para que la sociedad se permita conocernos, sin prejuicios, sin diferencias.