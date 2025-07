“División Palermo nos incluye de verdad”

- ¿El rodaje cómo lo viviste?

- Era intenso. Me pasaban a buscar a las 6 am y grabábamos todo el día, pero la pasabamos re bien. Lo que más me gustó fue el trabajo en equipo, nos ayudábamos entre nosotros, eso es lindo, buenos compañeros, me hice amigos: Lucas Poggi, Santi, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Martín Garabal, con todos me hice amigo. Se juega mucho con el doble sentido y el humor negro. Nos reímos de nosotros e invitamos a todos a que convivan con las diferencias.

- ¿Cómo te llevás con la fama?

- Me encanta. En mi barrio me saludan hasta los perros, eso que yo ya era conocido. Pero esta semana ya me pidieron fotos. Una familia se acercó y me dijeron: ‘¿Sos el pibe de División Palermo? ¿Me puedo sacar una foto con vos?’ Ya me siento famoso. Pasa que están los carteles por todos lados, y la gente me ve y ya me reconoce. Me gusta eso.

-¿Cuál creés vos que es el mensaje más potente de División Palermo?

-División Palermo incluye realmente a las minorías, a personas con otras discapacidades. Y eso es lo que más me gusta. Me parece interesante que nos incluyan de verdad, no para las fotos nomás. El mensaje de queja de la serie me parece re importante. Esta es una oportunidad para reírnos de nosotros mismos. Así somos, hacemos chiste buenos, sanos, sin maldad. Son chistes de humor negro sobre nosotros. Y es la oportunidad para que la sociedad se permita conocernos, sin prejuicios, sin diferencias.

-¿Cuál es el prejuicio que más te molesta que ejerzan sobre una persona con alguna discapacidad?

-Que nos subestimen o nos infantilicen me duele. Somos personas que hacemos cosas, a veces cosas importantes. Hernan Cuevas actúa y dirige la obra de teatro Jarana, por ejemplo; Lucas Poggi es muy groso, es atleta paralímpico. Todos tenemos un recorrido destacable, no nos tienen que subestimar. No es que participamos de la serie División Palermo solo por tener una discapacidad. Somos personas haciendo cosas, y las hacemos lo mejor posible.

Yo invitaría a la sociedad a que miren a las minorías como parte, no como gente de otro planeta. La sociedad está dividida, una parte nos acepta como si fuéramos uno más, mientras los otros piensan que somos seres de luz. Esa idea no sirve, tienen que integrarnos realmente. Somos uno más. Nos gusta que nos ayuden, no que nos infantilicen. No somos seres de luz, no somos niños, no queremos que nos idealicen. Mi madre dice que soy bravo y lo soy; tiene razón.

-¿Qué te gustaría decirle a las personas con alguna discapacidad que todavía no se animan a salir de casa, a enfrentar a esa sociedad que muchas veces los maltrata…

-Siendo parte de una minoría, o con una discapacidad, no te quedes en tu casa, salí a pelear por lo que es tuyo. Juntate con otros, busca tu lugar, tus derechos. Vos valés.

Es importante juntarte con buena gente, hacer grupo, lo lindo es lo grupal, no lo individual.