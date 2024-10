Las fuerzas del aula

El canto urgente lo inmortalizaron Violeta Parra y la "Negra" Mercedes Sosa cuando decían "Que vivan los estudiantes,/ jardín de las alegrías./ Son aves que no se asustan/ de animal ni policía,/ y no le asustan las balas/ ni el ladrar de la jauría". También lo actualizó El Alemán desde sus versos uruguayos: "Pobres los pueblos que callan y que solamente acatan cuando su educación se mide en plata".

"A los estudiantes cada vez nos cuesta más venir a estudiar porque las becas no alcanzan o no hay. El transporte está cada vez más caro. Tengo que saltar el molinete. O sea, no hay forma de que puedan llegar a cursar pagando el subte 750 pesos. Yo yo soy acompañante terapéutico, cobro menos 300 lucas. Acá Milei decía que venimos los hijos de millonarios. Yo para el Ferrari no tengo, la verdad", dijo Santiago, estudiante de Fonoaudiología, de la facultad de Medicina (UBA).