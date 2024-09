“Las personas mayores somos el grupo más discriminado de la Argentina”

–Y con relación a la muerte, ¿ahora tenés un vínculo más honesto o preferís darle la espalda?

–Yo tengo presente a la muerte, porque estoy enfermo. En este momento tengo que usar bastón, no puedo hacer ningún esfuerzo porque tengo insuficiencia, tengo un corazón que apenas se las arregla en estos momentos como para mantenerme vivo, pero que no le alcanza para ningún esfuerzo. Yo tuve una internación a mediados del año pasado, porque en determinado momento corrí y me esforcé, y terminé en terapia intensiva. Pero no tengo ningún miedo, la muerte para mí es algo de lo cual no temo. Tampoco inclusive, cosa que yo no sabía cuando era joven si iba a pasar o no, si la idea de la inminencia de la muerte te acerca a lo religioso. Sabiendo que me voy a morir, si voy a ser amigo de Dios, por las dudas, por lo menos... tampoco me surge una especie de compulsión hacia lo religioso, hacia la salvación eterna. Sigo siendo ateo, agnóstico, pero lo que sí no me gustaría es tener una muerte de sufrimiento, y ahí me parece interesante el tema de la eutanasia. Hemos conversado mucho con mi mujer la idea de que no nos vamos a permitir sufrir mucho más allá de lo inevitable.

–Los intelectuales, los escritores, los dramaturgos, como en tu caso, también le hacen una trampa a la muerte porque dejan obra y eso claramente los sobrevive de alguna manera. Entonces, Pacho O'Donnell va a seguir por mucho más tiempo del que estés en este plano.

–No creo que mi obra merezca eso, pero es cierto que algunos sí tienen suerte y quizás es la única forma de inmortalidad posible, pero son muy pocos. No creo que a mí me toque eso, pero me hubiera gustado, sin duda me hubiera gustado. Es una de las razones inconscientes por las cuales uno hace las cosas, sobre todo escribir, las cosas que tienen que ver con el arte y demás, seguramente es eso. Estoy de acuerdo, pero más bien la experiencia que uno tiene es la experiencia del olvido, inclusive cómo te van... fijate la expresión que voy a usar: cómo te van “muriendo de a poco”. La gente te va dejando morir de a poco, o sea, vas desapareciendo poco a poco. Te invitaban a algunos lugares que ya no te invitan, ves claramente cuál es el suplente tuyo, quién es el que está ahora en lugares donde vos antes estabas. En la carta de suicidio de Favaloro, que es una carta impresionante, él dice que una de las cosas que le dolieron profundamente era que sus colegas dijeran “Favaloro ya no opera, Favaloro está tan viejo que ya no opera”, cuando él seguía operando. Lo fueron muriendo a Favaloro antes de que se muriera él, y con la gente pasa un poco eso.

–¿Vos sentís que te han ido muriendo ciertos sectores?

–No, quizá porque me esfuerzo. En general, vivo un momento bastante alagüeño, te diría, de reconocimiento. Sobre todo, recibo mucho afecto, vivo en un ambiente de amor de mis seres más próximos, pero también en general. Creo que en la vejez también es cuando uno le da espacio y tiempo al amor. Siempre has estado demasiado ocupado, has tenido que pagar cuotas, ir a reuniones sociales, no has tenido tiempo para el amor. Te has pasado la vida en pelotudeces, desperdiciando el tiempo, eso tan precioso que es el tiempo... quizá no hay nada más valioso en la vida que el tiempo. Ayer, por ejemplo, tuve un día muy especial, porque me dieron una distinción en Argentores, que me gustó mucho, por mi contribución al teatro; y más tarde estuve ternado en el Martín Fierro. Fue un día de no olvido.

–¿Esta versión tuya, a punto de cumplir 83, es la mejor versión de Pacho O'Donnell o mirás para atrás y te gusta más el Pacho de otra época?

–Dentro de las imperfecciones, es una de las buenas épocas. O sea, tengo proyectos. Te morís cuando dejás de tener proyectos. La vejez es cuando los recuerdos superan a los proyectos. Una persona mayor tiene que despertarse y saber qué es lo que tiene que hacer ese día. En algún lugar lo esperan, tiene que completar algo, algo tiene que hacer. Te morís cuando dejás de tener proyectos, y tengo proyectos, tengo ganas de hacer cosas. Tengo ahora la presentación en Teatro Astros (NdR: el estreno fue el 22 de septiembre), que me tiene muy inquieto porque es una sala inmensa y con un target bastante acotado, porque seguramente el público serán personas mayores. Pero bueno, eso me tiene interesado, atareado y ocupado. Después vendrá la salida de mi libro y simultáneamente está mi obra de teatro Escarabajos en el Centro Cultural de la Cooperación. La idea es que mientras tenga proyectos, tenga cosas para hacer, seguiré vivo.