Irresponsable y violenta

Recuerdo entonces, aunque a Patricia Bullrich le duela en lo más profundo de su cinismo, cuando mi mamá y mi papá me dijeron: “Vamos”. Podrían haberme dejado estudiando. Podrían haberme dejado jugando a la Play Station con mi hermano. Pero, parece, que no estaba prohibido que los chicos marcharan. Así que me llevaron. Era de noche así que, al contrario de los 24 de marzo, que en esa época aún no eran feriados, mi papá no tenía que trabajar y podía marchar. Nos recuerdo a los cuatro caminando por Avenida Santa Fe y encontrándonos con compañeros de la primaria y sus mamis y papis. Todos. Los que habían votado al menemismo, los que eran radicales y en el 95 votaron a favor de la reforma constitucional y la reelección, los que eran más progres y se desilusionaron cuando renunció Chacho Álvarez. O los que votaban a la izquierda. Hasta los que no votaban marchaban. Jubilados, abuelos, madres, padres, pibes, pibas, bebés. Era un evento apto a todo público. No era alcohol. No era una película para mayores de 18. Era una marcha. No estaba prohibido para los chicos. Eran personas mayores defendiendo la democracia. Y personas menores aprendiendo cómo se defiende. En las calles.

Y pienso. ¿Y si cada madre y cada padre aquellas noches de diciembre no hubiesen salido junto a sus hijos? ¿Cuántas personas menos hubiesen nutrido las calles? ¿Cuántas personas más se hubiesen perdido la oportunidad histórica de hacer historia?

Ahora recuerdo un tiempo antes. También marchar, pero sin mamá y papá. Con toda la secundaria. No había opción. Ricardo López Murphy, el bulldog, había anunciado un recorte presupuestario a la Universidad de Buenos Aires y nuestra secundaria dependía de la UBA. Entonces había que marchar y luchar en las calles. Las escuelas, las madres, los padres, los abuelos nos habían enseñado que con la salud y la educación no se jode. Marchamos y el presidente Fernando De la Rúa le pidió la renuncia a su ministro de Economía. Acá los recuerdos los tengo más difusos. Creo que mi mamá, “irresponsable y violenta”, me dijo que no marché. O que solo llegará hasta algún punto. O que no me separé de mis amigos. O tal vez haya sido mi abuela, otra “irresponsable y violenta”. Como sea, marché. Ya me habían enseñado que la democracia se defendía así. Y la educación es democracia.

23 años pasaron desde ese 2001. Y crecí, y seguí marchando. Las marchas de los 24 de marzo, las marchas por la educación, las marchas por Santiago Maldonado, las marchas de los trabajadores del Diario Crítica, los paros con marcha de los trabajadores de prensa,los primeros Ni Una Menos, la marcha contra la reforma previsional de Macri, los paros con marcha organizados por sindicatos de trabajadores, las marchas por el aborto, las marchas a favor de los junilados, la marcha contra el G-20, las marchas contra Monsanto, las marchas contra el gatillo fácil.¿Siento el deber de marchar porque marché cuando era chico? No lo sé. Tampoco mi madre me llevaba a todas las marchas. Pero sí tengo claro que le voy a transmitir a mi hija lo mismo que me transmitió mi madre. Por eso el último 24 de marzo la llevamos a la plaza. El año que viene la quiere llevar la abuela. Ojalá así sea. Y ojalá que pueda marchar siempre. De niña y de adulta. Ojalá podamos transmitirle eso. ¿Cuál es el problema de marchar? Marchar es la respuesta del pueblo cuando los gobernantes les dan la espalda. Las personas marchan para ser oídas. Es una forma de ejercer la democracia.

Cualquier niña puede marchar. No hay nada que se lo prohíba. Lo único que está prohibido es que un policía le dispare a los ojos. Acá la única irresponsable y violenta sos vos, Patricia Bullrich.