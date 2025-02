"Queremos que desarmen el Plan Güemes"

Esa plata la usaba para pagar sus estudios. Su sueño era hacer su negocio de comidas en donde vivía, en Barrancas. Hacía trabajos de albañilería, estudiaba turismo y estaba ya por terminar la carrera pero lo mataron. Tenía 22 años, quería vivir más, tranquilo, sin pedirle nada a nadie, sin hacerle nada a nadie. Hasta ahora no lo podemos aceptar, es muy duro.



Nosotros pasamos a comprar lo que no se fabrica en Argentina, como radios o linternas solares, que no usan pilas. Con las minas que hay aquí, con todo lo que sacan del litio, no debería haber necesidad de cruzar la frontera. Pero no, lo que hacen es sacar la riqueza y se lo llevan a otro lado. Es nuestra riqueza, y lo explotan desalojando a la gente sin dejarnos nada. Por eso cruzamos, es más barato comprar alimentos allá o cualquier mercadería.

Con este Plan Güemes empezaron a alambrar y eso no era asi, nosotros creemos que está muy mal lo que hace el gobierno. Yo no sé por qué no han rechazado el Plan ese que nos va a matar a todos.