De la hoja de coca al gatillo fácil

¡Justicia por Fernando!

“Te voy a decir una cosa”, me dijo hacia el final Samuel Huerga. “Por la frontera no pasa ni un mosquito con dengue sin que se sepa”. Y remarcó: “A Fernando lo quisieron tirar al río, dicen los testigos, para hacerlo parecer un ahogado”. Fue el despertar de la comunidad la que, al final, rompió el relato de un crimen que lejos está de no repetirse.

Pasa el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo, Milei, y las cosas siguen siendo así de injustas para los habitantes de Orán. “¿Vos escuchaste alguna vez que se mató por acá a un narcotraficante?”, me preguntó Huerga. No, no escuché. ¿Y ustedes?

A Fernando Gómez, sus tres niños, su compañera, sus amigos, su familia, a todos los bagayeros les viene faltando justicia hace mucho tiempo. Una casa de material, empleo digno, acceso a la educación y la salud… De nuevo, ¡hace mucho tiempo! Este crimen continúa con su rumbo judicial para un muerto que, por ahora, no tiene asesino ni responsables políticos procesados.