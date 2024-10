“Mekorot es una herramienta fundamental para el apartheid israelí”

–¿La empresa se hace cargo de esto, sostiene el relato israelí?

–Totalmente. El presidente de Mekorot, que fue recibido ya varias veces con todas las honras en Argentina, es un criminal de guerra: no sabe nada de agua. Ha hecho una carrera en el Ejército israelí comandando la represión y las masacres israelíes y la lógica de Mekorot es: el agua es un arma, no un bien vital.

–En 2014, la ONU denunció en un informe el rol de Mekorot. ¿Cambia algo o es una mera declaración?

–Sí, lamentablemente sí, porque fue un reconocimiento de lo que Mekorot está haciendo, pero si no hay voluntad por parte de los gobiernos de tomarse su responsabilidad y actuar de acuerdo con su deber, que también ellos están bajo ley internacional sobre crímenes de guerra y contra la humanidad, no pasa nada. Y la comunidad internacional, con los gobiernos que manejan la ONU, no ha hecho nada, dejando a Israel y Mekorot en la más completa impunidad.

–¿Hay algo que valga la mención de experiencias en otros países? Porque desde acá te dicen “mirá cómo Israel es un vergel y maneja el agua”...

–Es el famoso greenwashing, bluewashing, cuando Israel dice “hemos hecho florecer el desierto”. Primero, no se tendría que hacer florecer el desierto y, en los hechos, la parte más desértica de la Palestina histórica que hoy es parte de Israel, es todavía desértica; lo único que florece ahí son las cárceles israelíes. Y Palestina no tiene un problema de falta de agua, en Ramallah llueve más que en Londres; el problema es la distribución del agua. El robo del agua. Como en la mayoría de los países, el problema es la distribución, no la falta de agua en sí misma. De cómo Israel exporta este modelo de apartheid del agua yo no iría más allá de lo que pasó en La Plata. Ya una vez Mekorot quiso entrar en Argentina y ya se la echó de Argentina. Es uno de los casos más ejemplares, tanto del bluewashing de Mekorot como de lucha. En la época como gobernador de Buenos Aires, Scioli fue a Isreael, lanzó desde allá una licitación para una planta purificadora en La Plata... y ¡mirá vos quién gana la licitación! La Mekorot. Al inicio, las organizaciones sociales se movilizaron diciendo que no era justo que se usaran fondos públicos para financiar a esta empresa. Comienza la campaña “Buenos Aires aguas turbias”, luego se juntan los sindicatos de la sanidad y descubren que, en verdad, Mekorot no solo implementaría el precio del agua, sino que la potabilización del agua estaría destinada solo a los barrios ricos y countries; los barrios marginalizados no tendrían más acceso al agua potabilizada. Después de cuatro años de campaña, se logró derogar el contrato. Y ahora está entrando de nuevo con contratos de consultorías en 11 provincias. Hay campañas contra Mekorot en Brasil, Portugal, Holanda, Italia.

–¿Qué implicaría este acuerdo? En la Patagonia vemos en Chubut y Río Negro una relación directa con el extractivismo. Si a las comunidades originarias se les corta el agua, quedan aisladas. ¿También lo ves tan claro?

–Absolutamente común a todas. Estos Planes Maestros son planes neoliberales que ya en sí mismo constituyen una no distribución del agua, una privatización del agua, y si encima ponés a Mekorot a consultarle cómo deberías hacer... Van a ser Planes Maestros y no de los pueblos y para los pueblos. El agua va a ser para los Maestros y no para los pueblos, porque la única cosa que Mekorot sabe hacer es robar el agua y construir megaproyectos de infraestructura hídrica que evidentemente no son ni sustentables ni sirven para las comunidades.

–¿Y con respecto al argumento de que Mekorot tiene toda una gran tecnología para el manejo del agua?

–El ejemplo de La Plata es fundamental: ellos llegaron con la tecnología pero los expertos argentinos dijeron “nosotros ya tenemos planos para resolver los problemas”, que eran mucho más baratos, y entendían cuál era el verdadero problema. ¿Qué sabe una empresa israelí sobre las verdaderas necesidades acá en la Argentina? ¿Cómo funcionan veraderamente las cosas? ¿Cuáles son las infraestructuras hídricas que ya hay? No tienen ni la más mínima idea. Y esta idea de que un israelí debería decirle a los expertos argentinos cómo gestionar el agua argentina es ya un problema de colonización del ambiente. La tecnología israelí es desarrollada en un contexto de un país muy pequeño, pocos habitantes, una agricultura del agronegocio. Es una tecnología muy cara, sobre todo de depuración y desalinización; podemos hacer todo un discurso sobre el agua, que no es buena y es cara. En general, la posibilidad de que Mekorot vaya a resolver los problemas de agua de la Argentina es muy baja, porque hay un contexto completamente distinto. No debería ser la cosa más cara del mundo, sino una solución argentina para las necesidades argentinas. Puede ser que ellos tengan, como otras empresas de agua israelíes, excelentes propuestas para el agronegocio, la megaminería. Mekorot trabaja de cerca con la minería utilizando tecnología de la industria armamentística. Entonces, es más probable que una minera canadiense que está en Argentina pueda valerse de la tecnología de Mekorot antes que una comunidad indígena de Chubut.

–¿Qué sucede con el manejo técnico del agua de los dueños de la tierra y el conocimiento sobre los territorios que se les va a entregar a los israelíes?

–No es que Mekorot va a tener sobernía sobre el recurso del agua, sino que va a hacer una gestión del agua que no es direccionada para los intereses de los pueblos, sino los intereses de latifundios, mineras internacionales; pero Mekorot no tiene la capacidad de resolver el acceso al agua para las comunidades. Siempre ha hecho lo opuesto.