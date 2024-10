"El fuego se llevó todo"

El 95% de los incendios son provocados por actividad humana, para Cintia no hay duda de que todos estos hechos “fueron intencionales y que poco se hizo para evitarlos”. Su relato se une a la de las comunidades, los brigadistas e incluso muchos bomberos: “El gobierno provincial está interesado en el negocio de la autovía, no en la gente. ¿Cómo explican que el gobernador -Martín Llaryora- no haya mandado bomberos, que no llegaran los refuerzos de Santiago del Estero porque le pareció que ‘no eran necesarios’?”.

Desde el punto de vista ecosistémico, la quema en algunas localidades generaron crisis hídricas y daños severos en humedales... lo que afecta el ciclo del agua. Pero el problema no es solo argentino, es al menos latinoamericano. Leer este mecanismo desde la política de nuestro país no alcanza para comprender cómo avanza el agronegocio, el 'desarrollo' urbanístico y la especulación turística en la región. Las quemas en Brasil y Bolivia estuvieron omnipresentes con el humo que llegó hasta Buenos Aires el mes pasado. Nada está bien, todo está fallando, ¡y todavía no es verano!