Otra vez sopa

"Cuando la noche es más oscura

Se viene el día en tu corazón"

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (1996)

Tratamos por todos los medios de evitar esto, pero nada fue suficiente. De evitar que este dolor que hoy sentimos por la patria, quienes no votamos al presidente electo, se expanda a gran parte de la población, inclusive a quienes sí lo votaron -y de paso, no habiendo asumido aún, ya comienzan a arrepentirse-. De evitar el goce patológico de quienes nos verán sufrir porque, tal como escribió Walter Benjamin hace casi un siglo (1928) en su "Alarma de fuego", era preciso "cortar la mecha encendida antes de que la chispa llegue a la dinamita". Lo intentamos, nadie podrá decirnos lo contrario, pero el incendio se acerca y ya no podremos evitarlo.

Sucede que tienen un plan. Claro que lo tienen. No tendrán experiencia de gestión, estructura territorial, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, y tendrán que dejarse "infiltrar" por Juntos por el Cambio; no sabrán escribir comunicados, ni diseñar logos y no tendrán la oratoria de Cristina o de Alfonsín; no tendrán autocrítica, empatía, sensibilidad, tacto. Pero tienen un plan: la hiper individualización de los conflictos. Serán tantos los incendios que veremos día a día que, pese a que intentamos que la chispa no llegue a la dinamita, no tendremos manera de apagar tantos focos. En una reversión del "foquismo revolucionario" pero justo a la inversa; algo ya practicado por el macrismo entre 2015 y 2019, solo que en este caso con mayor crueldad, en una cirugía sin anestesia: "van a tener que sufrir, no hay más remedio, esto es una guerra". Incendiando todos los días algo diferente, lograrán que se instale la ley del "sálvese quien pueda", apelando a los instintos más egoístas de supervivencia y a la pérdida de los vínculos. No ha asumido el presidente electo y su lista ya incluye: privatizar YPF, medios públicos, trenes, Aerolíneas; derogar la ley de alquileres; continuar con el proceso inflacionario durante dos años (por los "precios reprimidos"); aumentar el boleto del transporte; detención de la obra pública, etc. En este contexto, ¿alguien cree todavía que el ajuste descomunal que planean -porque "el equilibrio fiscal no está bajo discusión"- lo va a pagar "la política", "la casta", y no va a tener incidencia en los "argentinos de bien"?

Nos lo han dicho en la cara durante la campaña y el presidente electo en su primer discurso lo ratificó: "los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para gradualismos, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas". Con los dientes afilados y frotándose las manos de satisfacción, como quien se apresta a engullir un plato delicioso, se preparan a cumplir con aquello que prometieron, mal que le pese a quienes lo votaron con la ilusión de que no cumpla con lo que propuso a diestra y siniestra, en una reedición del mito fundacional del macrismo: “si es empresario, no va a robar”; solo que ahora podría enunciarse como: “está loco, no va a hacer todo lo que dice”. Habrá que ir a buscar a la literatura y en particular al cuento “Los crímenes de la calle Morgue”, de Edgar Allan Poe, un clásico de los relatos de enigma, el ejemplo más paradigmático del potencial destructivo que puede tener, literalmente, un “mono con navaja” (un “loco” manejando un Estado, en este caso) y que el 55 % de la población, por los motivos que hayan sido, decidió elegir.