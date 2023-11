¿Qué se siente cuando gana la ultraderecha?

Crearon una catarata de fake news, mensajes de odio, amenazas directas, violencia verbal extrema. Nos gritaron en la cara, se burlaron de la memoria del pueblo. Se atrevieron a escupir toda su ira contra las Madres y las Abuelas, referentas indiscutibles de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

Argentina se convirtió en un meme, nos va a gobernar un tipo que se desdice en cada paso y una mujer que defiende la atrocidades cometidas por la dictadura. Nos prometen prosperidad pero para eso debemos esperar 35 años, mientras tanto sálvese quien pueda. Somos un sketch de Capusotto y un capítulo de Black Mirror a la vez. Hablan de defender la libertad cuando el único beneficiario de sus proyectos será el mercado. Y ganaron.

¿Cómo se sigue? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende el enojo social expresado en las urnas? ¿Qué causó ese triunfo? ¿Una democracia debilitada? ¿La inflación galopante? ¿Un país con un 40 por ciento de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza? ¿El lobby de las empresas de medios de comunicación? ¿La necesidad de un cambio, no importa cual fuere?

Ahora estarán felices, pero deben saber que no contarán con la quietud ni la pasividad de ese porcentaje del pueblo que no lxs votó. No se la vamos a dejar fácil. Hoy estamos quebradxs, es cierto, pero en simultáneo estamos organizándonos para ver de qué manera acuerpar la lucha en la calles, sin mártires y desde el cuidado colectivo.

Nunca tendrán la satisfacción de vernos derrotadxs, ni la comodidad de nuestro silencio. Dijimos Nunca Más. Y será nunca más.