Nos rompimos

Surgen algunas preguntas en medio de la angustia. Autoflagelarse siempre vale. ¿Nos cabe alguna responsabilidad a nosotros como medio? Probablemente sí. Porque no gobernamos, no diseñamos medidas económicas, no trazamos ningún plan de Estado, pero durante algún tiempo equiparamos el drama social –que mostramos hasta el hartazgo de diversas maneras, en eso nadie puede decirnos algo– con, por ejemplo, el lenguaje inclusivo.

Me acuerdo, ahora, con el triunfo de Milei ya atravesado en nuestros cuerpos, de quienes nos puteaban. De quienes nos leían pero nos puteaban. ¿Y si tenían razón? Imagínense por un momento a una persona sin laburo, sin nada para morfar a la noche o, peor aún, con un laburo de mierda que no le alcanza y la rutina de levantarse a las cinco de la mañana, viajar tres horas en dos bondis y rezar para que no la afanen en la parada del tercer cordón del conurbano. Imagínense ahora a esa persona leer una nota de Cítrica sobre la escritura con la e o la x. ¡Váyanse a cagar!

Con esto no quiero decir que esté mal o bien hablar o escribir con la x o con la e, algo que a mí no me sale y prefiero evitar. Pero como dijo un compañero en estas horas de catarsis, incluso antes del domingo: “¿De verdad hay alguien que puede pensar en serio que somos más los que estamos a favor de la ESI, de la diversidad, de los juicios de lesa humanidad, del medio ambiente, de los pueblos originarios, de la separación de la Iglesia del Estado o a favor de lo que sea por lo que luchamos? Somos menos. Siempre fuimos menos”.

Podemos ser más, o ser la mayoría, si hay gobiernos que garantizan lo básico: que tu laburo te alcance para vivir, que la plata que tenés en el bolsillo valga lo mismo el lunes que el martes y muchas otras deudas que tiene esta democracia con nuestro pueblo. Casi ninguna de estas cuestiones se resolvieron en estos cuatro años.

Es ahí donde está la génesis de esta derrota y de esta angustia. Compañeros, compañeras: no hay batalla cultural posible si una parte importante de la población se caga de hambre. ¿Cómo hacés para interpelar sobre las bondades de un nuevo Parque Nacional a quien se despierta todos los días pensando no qué como hoy, sino cómo hago para comer?