Carta para vos, que votaste a Milei

Esta carta es para vos, compatriota, que desde el domingo a la noche tenés clavada una sonrisa en la cara porque sentís que ganaste y con vos ganó el país, incluso yo que desde el domingo tengo el corazón roto y las palabras aplastadas. Te escribo porque aprendí con los años de la Argentina que la alegría es un patrimonio legítimo del pueblo y desde esta vereda de pesar cuésta entender la alegría, ¿pero cómo negártela?

Qué bueno que puedas sonreír, después de tanta angustia por la dificultad de hacer rendir la guita cada mes, por el cansancio que provoca el malabar de multiplicar los laburos para llegar a cubrir todos los días la comida familiar, por el desgaste de juntar cada gota de esfuerzo desde que amanece para que la vida no sea pura supervivencia. Cómo no entenderte, compatriota, si desde esta tristeza honda que llevo adentro conozco esa realidad porque me salpica con más o menos fuerza cada tanto, igual que a tantos y tantas compatriotas que comparten hoy mi sentimiento de tristeza.