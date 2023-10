¿En serio vamos a hacerlo?

¿En serio suponemos que la violencia simbólica que ejerce enarbolando (y prendiendo) una motosierra en sus mitines libertarios, en medio de una muchedumbre enardecida, no va a tener su correlato material cuando tenga que aplicar el “Plan Motosierra”, elimine ministerios, aplique “retiros voluntarios”, “jubilaciones anticipadas” y afecte tanto a quienes lo votaron (y celebraron) como a quienes no?

¿En serio pensamos que una nueva aplicación de políticas neoliberales no va a venir acompañada de la consiguiente represión necesaria para sostenerlas en el tiempo? ¿En serio desestimamos que corrió demasiada sangre en nuestra historia reciente para que apostemos a la vieja y conocida injustica, ahora con ropajes nuevos de “libertad”?

¿En serio creemos que la liberalización de la economía y de “todos los cepos cambiarios”, “la eliminación del Banco Central”, la privatización de empresas del Estado, la “competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización” nos va convertir en seres “más libres”?

¿En serio creemos que la pobreza es solamente un problema económico de quienes no llegan a los 2 dólares diarios de ingresos porque no sirven “a su prójimo con un bien de calidad a mejor precio”, es decir, no son los suficientemente “artífices de su propio destino”, y que la pobreza no tiene nada que ver con el problema moral, ni con la injusticia, de una sociedad que acepta en esa condición a la mitad de su población?