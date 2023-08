Milei, la cara argentina de una derechización global

En 2010, el supremacista blanco Richard B. Spencer lanzó la revista on line The Alternative Right. Desde el comienzo el objetivo fue impulsar “una batalla cultural contra el marxismo” que supuestamente está instalado en la sociedad. Sus ideas partían del supremacismo blanco, el neorreacinarismo o ilustración oscura y el nacionalismo imperialista.

En 2015 la derecha alternativa atrajo una atención renovada debido a su apoyo generalizado a la campaña presidencial de Donald Trump. En un intento por organizar un movimiento de mayor impacto, Spencer y otros autores de derecha alternativa organizaron la manifestación Unite the Right en agosto de 2017, en Charlottesville, Virginia.

De Nouvelle Droite al Front Nationale

La Nueva Derecha (Nouvelle Droite en francés), a veces abreviado con las iniciales ND, es un movimiento político de extrema derecha que surgió en Francia a finales de la década de 1960. Su líder fue Alain de Benoist, cuyo propósito era, según Pierre-André Taguieff, «rearmar intelectualmente la derecha en Francia» para hacer frente a la hegemonía cultural de la izquierda.

Aunque rechazaba las ideas de izquierda, la Nouvelle Droite también estaba muy influida por la noción de “batalla cultural” del marxista italiano Antonio Gramsci. Los miembros de la ND se describían a sí mismos como los "gramscianos de la derecha". Luego de décadas de crecimiento la militancia de la Nouvelle Droite fue integrando el Frente Nacional de Marine Le Pen (FN).