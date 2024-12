Veinte retratos a 20 años de Cromañón (parte I)

SEBASTIÁN

UN MILAGRO

"El 30 de diciembre de 2004 tenía 19 años recién cumplidos. La entrada a Cromañón había sido mi regalo de cumpleaños, me la había regalado Diego. Solamente me quedó el pantalón con el que fui esa noche. Había tirado la remera que tenía envuelta en la mano, las llaves y las zapatillas. Una se me había salido una vez que salte al escenario. Ahí me trastabillé con un monitor o con algunos cables y me caí al piso hasta que no pude respirar más y me desmayé. Media hora después desperté afuera, en la esquina. Mi hermano me estaba tirando agua y tratándome de reanimar porque estaba muy mal. Por suerte él tomó la decisión de llevarme al Ramos Mejía. Luego me trasladaron al sanatorio de la Providencia, donde estuve 18 días internado. Estuve nueve días en coma y cuando parecía que mi físico ya no daba más, a mis viejos les habían dicho que se despidieran de mí. Mi hermano me cagó a cachetazos, me pegó, me puteó. Y me hizo reaccionar: casi como un milagro me desperté al noveno día de estar en coma".