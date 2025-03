¿Por qué hay que irse?

Históricamente las personas del colectivo LGBTIQ+ de la Patagonia Argentina abandonaban sus pueblos y se trasladaban a las grandes ciudades, donde podían vivir libremente. Pero hace algunos años, algo cambió: La Grupa LGBTIQ+ Wawel Niyeu de Ingeniero Jacobacci (Río Negro) lucha por romper el mandato. Deciden quedarse en sus pueblos, visibilizar su lucha y resistir.

Éfri Rúa, joven travesti de 22 años, que nació, creció y estudió en Ingeniero Jacobacci es la protagonista del primer capítulo.

“Yo tenía muchos animalitos. Y jugaba afuera, jugaba mucho con el agua, tomaba agua y tenía granja. Y había de todo en esa granja. También me gustaba jugar a las muñecas, aunque mis padres me lo prohibían. Tengo muchos recuerdos al respecto. Incluso me acuerdo de la figura de las muñecas y de tener miedo, de jugar con miedo. Una vez mi papá me vio jugando a las muñecas con mi vecina y no me dejaron ver más a mi vecina”, recuerda Éfri quien encontró refugio en otras personas de su familia.

“Mi abuela Alicia siempre me supo ver como lo que era. Yo siempre fui marica, por decirlo así. Mi abuela siempre fue mi compinche. Realmente creo que fue un escudo, ante todo. Mi abuela siempre me permitió poder ser, poder estar tranquila en mi casa”, cuenta Éfri.

Una vez la abuela le dijo a la madre que no le importaba que fuese marica. “Yo lo voy a querer igual”, dijo la abuela. Hoy Efri llora con ese recuerdo: “Fue muy liberador para mí”.

Efri hizo un pacto consigo misma. Iba a quedarse en el closet y en el pueblo hasta terminar el colegio porque se lo debía a sus padres. Pero no veía un futuro más allá de eso.

Escuchá el primer episodio para conocer cómo Efri transicionó y se quedó en su pueblo. Y también cómo recuperó su identidad mapuche y impulsó la Grupa Wawel Niyeo.

Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la tercera edición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Conocé el proyecto y más historias en cambialahistoria.com