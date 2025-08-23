El violento oficio de fotografiar

Esta tarde, trabajadores y trabajadoras de prensa, reporteros gráficos de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) e independientes marcharon en silencio frente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para reclamar por las sucesivas y violentas represiones en las que son sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados al cuerpo con armas que se vuelven letales, y hasta arrestados sin motivo alguno más que el de querer realizar su trabajo, que es, básicamente, el derecho a informar.

Las y los trabajadores de prensa se movilizaron con fotografías que aluden a la represión y consignas como “Expresión sin Represión”, ”Y a vos, ¿porqué te reprimen?” “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, que levantaron a su paso por la cartera de Seguridad.

En el momento de la protesta se estaba por desarrollar una conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich, quien recibió al ministro del Interior de la República de Chile, para analizar los ocurrido ayer durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile. Ante el desconcierto de la protesta por parte de la ministra, la misma fue demorada.