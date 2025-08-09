Lucas Fauno: “¿Por qué naturalizamos no usar preservativo?”

Porque no nos dan los espacios.

Entonces hay que ir a buscar esos espacios. Y hay que ir a disputarlos.

Ahí la respuesta de la derecha sería: ‘¿Por qué el mérito tuyo es ser LGBT y yo te tengo que dar el cupo? Ganátelo en las elecciones’ ¿Qué hacemos frente a ese discurso?

En ese caso tenemos que ir a nuestros espacios y decir: si yo como candidata LGBT pianto votos, no tengo problema en negociar. Poneme en el armado político, si no me podés poner porque perdemos votos, lo negocio. ¿Dónde está tu mesa de diversidad? ¿Dónde está tu debate?. El matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, son cosas que jamás voy a criticar y son grandes logros, pero creo que eso a veces nos durmió, porque nos enseñó a pedir derechos. ¿Y yo por qué le tengo que ir a pedir derechos a una presidenta heterosexual? A Cristina, le agradecemos que nos escuchó pero ese tendría que haber sido el entre para crecer, no para decir, listo, ya se pueden casar los gays y tener un perro con problemas respiratorios. Se tiene que terminar nuestra amabilidad. Porque esa amabilidad la estamos pagando con nuestras vidas. Si no estuviese afuera del clóset y en la calle, yo no soy yo, pero tenemos que acompañarnos entre todas, todos y todes. Cada uno tiene su proceso y su momento. Viste esta frase ‘salí del clóset’, si tengo a un padre esperándome con una escopeta, no voy a salir. Y me parece que políticamente hay que llevar el debate a eso en los streams, los medios, a todos lados. Y sobre todo empezar a disputar con nuestro lado. Necesitamos encontrar nuevos interlocutores válidos. Perdimos la mesa chica. Perdimos esta idea de cagarnos bien a puteadas entre espacios que compartimos la misma ética.

Nosotros, desde las diversidades –y cuando digo diversidad no hablo solamente de lo LGBT+ sino de cualquier identidad que se corra de la norma– tenemos que tomar el amor y las palabras y hacerlas propias. Yo me identifico como puto. Puto fue la palabra con la que me lastimaron toda la vida. Me hacían mierda. Y de repente pude decir: esta palabra es mía. Ahora puto significa lo que quiero yo. La gente me decía puto y eso a mí me cortó la posibilidad de que yo indague mi putez porque era algo malo. Ya me describía y eso venía con un par de significantes que no los pensé. A mis 45 años todavía me pregunto ¿Qué significa para mí ser puto? ¿Qué cuerpo tiene que tener mi putez? ¿Cuánto tengo que garchar por semana para ser puto?. Se piensa que el amor tiene que tener un formato como Gustavo Bermúdez y nosotros el amor lo construimos cagándonos de hambre. El amor es alguien que viene y te dice ‘te doy una mano’ o ‘no te voy a lastimar’. El amor es un amigo del secundario que no sabe cómo ayudarte pero está al lado tuyo y te habla cuando todos te dicen puto y no hay que acercarse, porque si te acercás vos también sos trolo y se te sienta al lado. Se te sienta el gordo, el raro, el paralítico, el feo, el disfuncional. Lo queer no tiene que ver con lo que chupás. Lo queer tiene que ver con tu ética por fuera de las normas. Lo queer es darle el significado a las palabras. Es decir puto como orgullo, es familia. Para mi lo queer, lo LGBT viene a reformular la palabra familia y ahora lo tenemos que hacer con la política. No podemos permitir que la política siga siendo un espacio paki (heterosexual), pero nuestro error es seguir esperando que nos vengan a llamar, nadie va a venir.