Una luz de esperanza para saber qué pasó con Arshak

“Una casa sin paredes”

El ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, había sostenido que hubo un encubrimiento en el caso por parte de las autoridades porteñas y había solicitado sin éxito que el caso fuera caratulado como “desaparición forzada” y que la investigación fuera llevada adelante por otra fuerza de seguridad. Pero este pedido lógico fue rechazado por Baños, que argumentó su “total confianza” en la fuerza policial porteña.

En Tribunales, donde se ganó el apodo de La Bestia, el ex magistrado fue conocido por ser amigo de la gorra, de cualquier color. Baños también se negó a convocar como imputado a Herba, con el argumento de que no había suficientes pruebas, a pesar de que en las conversaciones con su pareja Jazmín Soto, obtenidas en la intervención de su celular, ella le dice: “Y a vos que te buscan por hacer desaparecer gente, yo no te voy a cubrir más”.

Durante la gestión de Pietragalla, Przybylski fue director de Violencia Institucional, e intentó apartar a Baños de la causa “por entorpecer la investigación y ser responsable de que se arruinaran pruebas fundamentales de la pesquisa”. Paradojas del destino, o no tanto, Baños es hoy el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y tiene a cargo, entre otras, el área de políticas contra la violencia institucional.