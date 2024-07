Manteros: la política estética de Jorge Macri

El gobernador Jorge Macri ese mismo día, a fines de junio, y cerró su orgasmo clasista: “Vamos a seguir trabajando en todos los barrios para garantizar una Ciudad más segura y ordenada”. No es el primer desalojo, Constitución, la Villa 31 y Once ya son víctimas de esa perspectiva de gobierno. Quitarles sus productos y dejarlos sin un puesto de venta es por “seguridad” y por “orden”. Tener casi 8% de desocupación, que el nivel general del índice de precios al consumidor tuvo un alza mensual de casi 5% el mes pasado, acumulando una variación de casi 80% en el primer semestre del año, eso no es peligroso ni desordenado. Los manteros si.

“Soy artesana. Muchos amanecemos en el parque para ocupar un lugar y vender al día siguiente, todo eso es muy sacrificado. Yo pago alquiler, no tengo casa, tengo dos hijos que estudian. Subsisto de mis ferias. Si sigo así voy a terminar en la calle. Me siento impotente por cómo nos trató la Policía, no soy una delincuente. Yo elaboro con mis manos mi trabajo: corto, costuro y diseño mis artesanías”, dice Gladys.