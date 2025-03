Macri nos quiere sucios

“Limpiamos. Barremos, juntamos la basura, desde el centro de la villa, en los pasillos más angostos, en las calles, y se lleva a un tacho de basura grande por donde sí pasa el recolector en camión.

Nos avisaron que nuestro contrato ya no se renovaba. Así, como si nada. No quieren volver a hacer el convenio. Dicen que si queremos podrían tomarnos de nuevo pero echando al 70% de todo el personal. De las 380 que somos, el 70% somos mujeres, la mayoría jefas de hogar. Hay deudas en alquileres, porque enero y febrero no fueron depositados por Mraida. Directamente a muchas compañeras las están echando de sus alquileres en las villas.

Es poca plata, pero era un complemento seguro que entraba por nuestro trabajo. La villa está sucia, llena de basura ahora. Afecta en la salud, en la higiene general… incluso somos nosotras las que desratizamos estos barrios. Hoy es un desastre.