Lof Quemquemtrew: “Que haya una solución política, no represiva”

Seguimos en esa instancia, seguimos apelando a que la Provincia deponga su actitud de querer desalojar y de no conversar, y que intervenga para la solución del conflicto a través de una salida política y no represiva. Teniendo en cuenta que un desalojo siempre genera violencia, teniendo en cuenta que tenemos un rewe (espacio ceremonial) en el territorio, teniendo en cuenta que no solo vivimos personas jóvenes, sino que también viven niños, y teniendo en cuenta también que en el momento en que se intentó hacer el primer desalojo, con todo ese aparato represivo, donde no se dejaba ingresar ni alimentos ni comida al territorio de la lof, donde había un cordón policial que no dejaba ingresar ni salir a nadie del territorio; venimos pidiendo un diálogo político y que se resuelva el conflicto a través del diálogo.

Esta situación afecta al conjunto de los habitantes de la Cuesta del Ternero, vecinos mapuche, comunidades mapuche y también vecinos no mapuche. Campesinos que tienen sus animales y su vida también se ven afectados directamente, incluso afectaría a los niños que van a la escuela, no solo a los niños de la comunidad.

Entendemos que a través de la presión, de la visibilización de esta situación, ojalá podamos resolver este conflicto. Ojalá podamos llegar a que el Gobierno nos escuche y a que el Poder Judicial alguna vez falle a favor del pueblo mapuche. Lamentablemente, estamos ante un Poder Judicial que no tenemos conocimiento de que alguna vez haya fallado a favor de alguna comunidad mapuche.

Nosotros sabemos que con toda nuestra verdad el juicio lo deberíamos ganar, porque con nuestra verdad no hay vuelta atrás. Pero también sabemos que enfrente tenemos a una Justicia totalmente racista, y más en un contexto nacional y provincial en el que hoy nos siguen tildando de terroristas. Hoy se siguen generando cuestiones mediáticas, donde obviamente generan pánico con esta visión de enemigos internos, de que somos un peligro para la sociedad y somos un peligro para la Nación argentina. La verdad es que no es nada de eso.