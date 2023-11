Juicio Rafael Nahuel XI: “Queremos justicia para nuestro hijo”

Luego la APDH Bariloche amplió esta solicitud a todos los imputados:

“Debe agregarse el odio racial no sólo contra Pintos, sino contra todos. Desde que desaparece Santiago y aparece a los 78 días, ciertos medios de difusión crearon esta idea (...) Varios de los que declararon dijeron que venían a desalojar a los indios, que escuchaban un idioma que no era nacional…”.

“A la luz de lo que hemos analizado, ¿qué va a pasar mañana?”, pregunta retóricamente Rubén Marigo, de APDH Bariloche. “¿Qué pueden decir del otro lado para justificar lo injustificable? No hubo dudas. Se encontraron en el lugar que todos vimos. Cuando quieren decir que dispararon retrocediendo, es una falacia. No hay alternativa. Los corrieron, los cazaron y los mataron. Luego huyeron, sin cumplir con la orden principal que era detenerlos. No les importó y se fueron”.

“¿Cómo pueden defenderse? No hay una sola prueba que acredite la existencia de armas del pueblo mapuche. Los 150 disparos son de los albatros. No hay un solo herido de los albatros. Los muertos, como siempre, están del lado de los mapuche”.

“Lo único que quería Rafael Nahuel, un chico marginado, mapuche, que se recuperó, que quería vivir mejor, así le fue. Había otra forma de solucionar este tipo de cosas; el diálogo. No puedo creer que se pueda sostener legítima defensa. Hubo la intención de dar un escarmiento al pueblo mapuche en un contexto político que así lo exigía y aún hoy lo exige”.

“El desconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo mapuche, que significa reconocer la tierra que ocupa y darles aptas y suficientes, no se cumple. No se le entregan tierras aptas, no se cumple con la ley 26.160, pero lo más importante, que incluso desconoce la fiscal de primera instancia, es qu este reclamo ancestral, este tipo de disputa, no se debe criminalizar sino solucionar por el diálogo, como se supone en un sistema democrático. El pueblo mapuche forma parte. Mientras el negacionismo militar lo niega, forma parte de nuestra Nación. ¿Es tan difícil cumplir con el convenio 169?”.

“El acuerdo de tierra, homologado por la justicia, la misma justicia lo apela. No es una cuestión personal, es una cuestión legal, puede estar o no de acuerdo. Creo que el pueblo mapuche necesita una solución, hay que terminar con la ideología de la campaña del desierto”.

“No dejar impune este tipo de delito, es no dejar la consigna Memoria, Verdad y Justicia, agregando el odio racial que se manifiesta desde la campaña del desierto hasta ahora y es una línea política continua. Que se haga justicia”, concluye Rubén Marigo.