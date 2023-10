Juicio por la muerte de Rafael Nahuel VI: la voz mapuche

También tomó la palabra María: “La verdad es que nos matan por la espalda siempre, los muertos los llevamos nosotros, nosotros no tenemos armas y no somos terroristas. Yo, María Nahuel y la gente de distintos lados, los territorios, nuestra gente no es terrorista. Sólo queremos vivir como mapuche y que nos dejen vivir, no queremos más que eso. No queremos que nos maten, no tenemos armas para pelear, como se ha dicho. El pueblo mapuche no tiene armas. El pueblo mapuche pelea como puede, a los gritos, a insultar si se puede, pero no tenemos arma y no somos ni una guerrilla, no somos delincuentes, sólo somos un pueblo preexistente al Estado.”

“Si habría sido uno de ellos, al rato habríamos estado nosotros encarcelados, enjuiciados pero no, porque era un mapuche, un “indio” como dicen, ya lleva 6 años y no tenemos justicia por mi sobrino.”

"Hoy mi sobrino no está, pero estamos nosotros para hacer sentir su voz."