Juicio por la muerte de Rafael Nahuel VII: en el país de no me acuerdo

El fiscal lo interrogó acerca de si alguno de los miembros de Prefectura que estaban en el lugar hicieron alguna manifestación de lo que había sucedido.Saez respondió que no. El fiscal le marcó una contradicción leyendo la declaración de primera instancia realizada por el testigo en diciembre del 2017: “Pasados unos minutos comienzan a bajar varios prefectos del predio y por dichos nos comentaron que personas de la comunidad mapuche les habían disparado, que había habido un enfrentamiento”.

“¿Recordás esto?”, insistió el fiscal. “No (...) Y no me acordaba que había declarado ya, la verdad que eso que declaré en ese momento no lo recuerdo”, respondió el testigo.

Luego llegó el turno de Jose María Piazza, oficial Jefe retirado de la Policía Federal Argentina.Al principio, su declaración pareció ser la de un despistado turista extranjero que se perdió en la montaña :“Ni siquiera sé porque me están citando”, refirió.

Pero cuando el fiscal intentó ponerlo en contexto, lo interrumpió:“¿Cuál es? ¿El que tomó conocimiento en los medios? ¿Un enfrentamiento con Prefectura?”. “Sí, ése”, respondió el fiscal.

Piazza, por entonces en funciones, participó del desalojo del 23 de noviembre: “Al momento de ingresar al predio, mucha de esa gente que habitaba ahí salió corriendo hacia la montaña, hacia la cumbre de ese cerro y se desalojó lo que había al inicio del predio”.

A su vez, afirmó que el conflicto no pasó a mayores: “Arrojaron objetos contundentes, piedras, pero no más que eso.” Recordó que del personal a su cargo no hubo gente herida ni lastimada, ni que haya recibido disparos de armas de fuego, y que ellos tampoco dispararon balas antitumultos.

Luciano Ismael Parra custodió junto a Saez la entrada en la ruta 40; también sostuvo no haber escuchado disparos y detonaciones. Gran parte de su testimonio fue en base a lo escuchado en las modulaciones por handy de las fuerzas. “Como siempre anunciaban que había gente nos quedamos tranquilos hasta que en un momento escuchamos que estaban en un enfrentamiento (...) Personal que estaba de Prefectura, que estaba en un hotel en inmediaciones al lugar donde estábamos parados nosotros, pasaron corriendo, fue lo único que vimos”, aportó el policía federal.

Prosiguió contando que pasados 15 o 20 minutos vieron cómo bajaba gente gritando con una persona en brazos y que con el efectivo que lo acompañaba se subieron al móvil y se alejaron para cortar la ruta. “Se acerca la ambulancia y es poco lo que veo porque estábamos aproximadamente a 100,200 metros del lugar donde paró la ambulancia, entonces más que eso no puedo, no recuerdo haber visto”.

Jerónimo Avelino Colitripay, policía de la provincia de Rio Negro, comenzó su declaración interrogado por el Fiscal Barrese, que le preguntó por su intervencion el día de los hechos. Colitripay respondió: “¿Intervención? Si me dice el hecho puntual. ¿El del día del tema del “enfrentamiento”?

Fiscal Barrese- Sí, exactamente el enfrent... .(se traba, se corrige) ocurrió ese día, el 25 de noviembre 2017, en un predio que estaba ocupado en esa zona, dígame usted si recuerda algo”.

Colitripay- Si es puntual del hecho que pasó, ¿del “enfrentamiento” que hubo de Prefectura con con los mapuches, me dice usted?

Fiscal- Sí,eso.

Colitripay- Ah no, intervención nosotros no tuvimos ahí porque hasta ese entonces estaban las fuerzas federales ahí en la zona.

Colitrpay declaró que en el momento del homicidio de Rafael Nahuel se encontraba haciendo prevención por la zona del camino al Camping Los Rápidos, a unos 15 km de Villa Mascardi, cuando le avisaron por vía radial que había habido un “enfrentamiento”.

Llegó a Villa Mascardi unos 20 minutos después de sucedidos los hechos y se comunicó con el jefe de la Unidad 42, quien le respondió que ya tenía conocimiento y le pidió que lo espere en el A.C.A hasta que él llegara. “Al rato nomás, los minutos, llegó él con el jefe regional y el jefe de Policía. Así que ésa fue nuestra intervención ahí en ese momento”.

Un Rivotril para pasar las declaraciones

Ricardo Enrique Rizzo, es arquitecto y fue testigo de actuación. Declaró que al momento de los hechos estaba de paso en el lugar donde trabajaba, el A.C.A cercano al predio desalojado. Que allí se presentó el Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió si podía usar las instalaciones de la estación para tomar declaraciones, huellas, armas y pertenencias de los prefectos. Allí se realizaron diligencias que posteriormente formarían parte fundamental de las pericias.

El testigo relató que les dio bolsas de papel y de residuos para las mismas, ya que la PSA no contaba con el material necesario para la actuación, y papel de diario para tapar las ventanas de la cafetería de la estación de servicio. Recordó que cuando, en el baño, le tomaron las huellas digitales a los prefectos, “sólo les tomaron de algunos dedos porque no llegaban con el material para todos”.

Rizzo señaló que se negó a firmar un acta que le había pedido el jerarca de la PSA.

“En el acta decía que había un muerto, que había venido en ambulancia”, y detalla : “Yo le comenté que eso no lo firmaba porque yo todas esas cosas que él manifestaba en el acta no las había visto, ni mi compañero que estaba ahí las habíamos visto”. Entonces, “un poco enojado”, hizo hacer una posdata, “varios renglones donde informaba que yo solamente había estado en el lugar permitiéndole el uso de las instalaciones y que había visto hablar a los prefectos, que no se escuchaba lo que decían, con los funcionarios, y entregando sus celulares y sus armas”.Finalmente firmó el acta con la corrección mencionada.