Juicio por la muerte de Rafael Nahuel V: tres mapuche baleados por la espalda

La camaradería entre las fuerzas de seguridad

También declaró el ex abogado de la familia de Rafael Nahuel, Juan Manuel Mandagaran. quien inició su intervención en la causa en noviembre del 2018, días antes de la realización de la segunda pericia balística a cargo de Gendarmería Nacional en Buenos Aires, de la que también participó el perito de parte de la defensa, perteneciente a la Prefectura.

Mandagaran aclaró que no se logró la presentación de un perito de parte de la familia en aquella ocasión y que sólo pudo asistir a la apertura de muestras de las pericias porque debió volverse a Bariloche. Manifestó también que al solicitar la presencia de un abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Buenos Aires para que continuara y presenciara el cotejo entre el proyectil y las armas que realizó Gendarmería, le negaron el pedido. Por lo tanto, sólo peritos de Prefectura y Gendarmería Nacional participaron de esta pericia, que llamativamente no señaló a ningún homicida. “Entre ellos tenían una llamativa camaradería que no la tenían con las otras partes”, sintetizó.