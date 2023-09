Juicio por la muerte de Rafael Nahuel III: una bala que todos dispararon

Del dicho al hecho

Una vez más quedó en evidencia el rol prejuzgador con el que los medios de comunicación influenciaron en el imaginario popular instalando la idea del enfrentamiento. En su testimonial, Saccomano afirmó que "el hecho lo sabía todo el pueblo, que había habido un “enfrentamiento”. La zona estaba militarizada hacía un tiempo y estaba en todos los portales, estaba en todos los medios".

Sin embargo, cuando el fiscal Rafael Vehils Ruíz le preguntó, teniendo en cuenta la pericia científica, si el proyectil, por la trayectoria, tenía que ver con un enfrentamiento o una huida. La respuesta del médico forense fue terminante: “Claramente es una huida, sin dudas.”

Marcelo Rochetti, abogado defensor de los imputados Francisco Pintos, Carlos Sosa y Sergio Cavia estalló en medio de una pregunta que pretendía realizar la querella de la Secretaría de Derechos Humanos: “Yo no digo nada que me estoy bancando a todo el gobierno con la Secretaría de Derechos Humanos, la Asamblea de los Derechos Humanos y la mar en bote y no digo absolutamente nada y no tiene nada que ver con esto. Yo no digo que la estrategia de las querellas es probar un hecho para después hacerle juicio al Estado y llenarse los bolsillos a costa de los padres de Rafael Nahuel. Eso yo no lo digo, pero ya que cualquiera dice cualquier cosa, yo digo lo que pienso.”

Rochetti afirmó no decir lo que piensa, pero lo que piensa lo vociferó frente al Tribunal que le garantiza el derecho de defensa a los cinco imputados por el asesinato por la espalda del comunero Mapuche. Podría llamarse exabrupto, pero la reacción de de Rochetti refleja el clima de época actual signado por los negacionismos, las falacias y los discursos de odio con la intención de validar ejecuciones sumarias y garantizar impunidad para los crímenes de Estado.