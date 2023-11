Juicio Rafael Nahuel XII: No hubo errores, no hubo excesos

Gioia Claro-Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre.

En tiempos de aguas políticas revueltas, los pescadores de impunidad quieren sacar su provecho. Antes de que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del macrismo, sonora como candidata a volver a ocupar el mismo cargo en la era Javier Milei; y antes también de que el candidato de la motosierra y la promesa de libertad ganara las elecciones, el clima de época se sintió nítidamente en el juicio por el fusilamiento de Rafael Nahuel, del que se cumplieron seis años el 25 de noviembre.

El 15 de noviembre se escucharon los alegatos de las defensas que representan a los cinco prefectos acusados por el homicidio del joven mapuche en el contexto del violento desalojo de noviembre de 2017, en Lof Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi, Río Negro).

El abogado Marcelo Hugo Rocchetti, defensor de los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos y Carlos Velntín Sosa; y Anabella Shmidt y Alejandra Bussetti, en representación de Juan Ramón Obregon y Sergio García, pidieron la absolución de los imputados alegando una “legítima defensa en cumplimiento de sus funciones”.



Rocchetti fue el primero en hacer uso de la palabra. Comenzó su intervención excusándose ante el pedido de presencialidad de los imputados, expresado por la familia de Rafa y las querellas durante el proceso, haciendo alusión al repudio que expresaron las personas que se encontraban en la puerta de los Tribunales de General Roca, luego de los alegatos de la fiscalía la semana anterior. Mientras las querellas solicitaron al tribunal la condena perpetua de los prefectos del grupo Albatros implicados, el pedido de la parte acusadora estatal fue de solo 5 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para los imputados.

“No me iba a exponer a que me ataquen como atacaron al fiscal. (...) No tengo miedo, como claramente tampoco lo tuvo el Doctor Ruiz a quien atacaron cobardemente, pero no me voy a exponer y tampoco voy a exponer a mis defendidos a un linchamiento o a que me vengan a golpear. Sencillamente por una cuestión laboral y funcional, porque estoy en una situación antagónica a las de quienes pretenden un linchamiento, una venganza respecto de mis defendidos”, se victimizó el abogado.

En 2017, cuando mataron a Rafa, Rocchetti formaba parte del Ministerio de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, y hoy defiende a los agentes del Estado que desplegaron la política represiva del Gobierno de Mauricio Macri, con Bullrich al mando de las Fuerzas de Seguridad.