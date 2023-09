"Quiero que los padres de Rafa sepan cómo murió"

Yo llegué el 22 de noviembre a la winkul a ver a la machi por remedios por un problema renal. No conocía el lugar. Conocía que se estaba levantando la machi, muy importante para nosotros, pero no conocía el lugar. El día 23 hubo desalojo. No pudimos defendernos, no pudimos hacer mucho. Era de noche y ellos eran muchos. Tuvimos que correr montaña arriba con algunos peñi. Nosotros éramos pocos, la mayoría eran mujeres y niños en el lugar.

Estuvimos en el bosque hasta el día siguiente. Al mediodía nos encontramos con los otros. Traían comida, así que comimos porque teníamos hambre, después de un día sin comer. Como no escuchábamos más ruido, decidimos bajar. Doscientos metros habremos bajado cuando empezamos a escuchar disparos y corrimos hacia arriba. En todo momento se escuchaban disparos, nunca dejaron de escucharse.