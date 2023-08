Juicio por la muerte de Rafael Nahuel: “La bala salió de prefectura”

Olvidos, contradicciones, y un constante “no lo sé” ante preguntas puntuales de las querellas. Aún así, las defensas sostienen la teoría de la legítima defensa que se planteó en la elevación a juicio oral y público. Un detalle de la jornada: "cuando declaran los efectivos y se les pregunta por los protocolos de acción de la fuerza, en vez de decir “repeler”, les sale una y otra vez “reprimir”, señaló Ezequiel Palavecino de A.P.D.H.

En la cuarta jornada declararon el suboficial Francisco Lezcano, Daniel Alberto Colliard, chofer de Albatros, Matías Juan Solá, funcionario de la Policía Federal Argentina, Jefe GEOF en ese momento, y Diego Brest, efectivo de Prefectura Naval.

Lezcano fue uno de los albatros designado para conformar la patrulla que se encontró montaña arriba con los miembros de la comunidad, sin embargo declaró que se quedó un poco más abajo, modulando para pedir apoyo y no puede dar cuenta de qué ocurrió arriba. Sus compañeros al bajar ya habían descargado sus cartuchos contra los mapuche. Al pedir “novedades”, constatan que no hubo heridos (salvo Pintos que tenía un rasguño por unas ramas) y, agrega, le informan de “cartuchos perdidos”. La fiscalía le pregunta a Lezcano, por los comentarios recibidos de sus compañeros que bajaban, sobre lo ocurrido: no puede especificar, pero según le dijeron, Pintos y Obregón se toparon con el grupo cuando subían y ahí comenzó la agresión “con lanzas y piedras”.