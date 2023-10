Juicio por la muerte de Rafael Nahuel VIII: el crimen prefecto

Gioia Claro-Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre.

Algunos pocos efectivos dicen haber escuchado alguna “detonación”. Otros no escucharon absolutamente nada de los al menos 130 disparos efectuados por sus camaradas contra la comunidad mapuche, contra Rafael Nahuel.

El primero en declarar el martes fue Nicolás Adolfo Ramírez. El Albatro, miembro del Grupo Operacional Antidisturbios (G.O.A.). Mencionó que estaba en el grupo designado para custodiar el predio desalojado, en el puesto que estaba más cercano a la ruta, cuando escuchó por radio que pedían refuerzos. Refirió que subieron 5 o 10 metros pero que el oficial a cargo le pidió que no avanzaran más. Allí les avisaron que “habían tenido contacto” y que “probablemente hubo enfrentamiento”.

Luego de que todos los efectivos descendieron, vio bajar dos personas con una especie de camilla improvisada hasta la ruta. Después fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al lugar y les retuvieron pertenencias y armamento provisto. No escuchó detonaciones.

Iván Manuel Caballero, Albatro Línea de contención del G.O.A., declaró no haber visto agresiones a los efectivos de las fuerzas, ni escuchar detonaciones o disparos. Mencionó que, al final de la jornada, ya en el móvil de Prefectura, hablaron con el equipo de G.O.A. de lo que pasó. Ante esta declaración, Marcelo Rocchetti, abogado defensor de Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Pintos, interrumpió: “La pregunta podría llegar a ser autoincriminante”, en referencia a lo que el prefecto habló con los compañeros. Entonces el fiscal le preguntó si había algo que recuerde en relación a eso. Caballero respondió que sólo hablaron de cómo se sentían, de qué iban a hacer, si les faltaba algo.

Axel Hernán Noguera, hoy cabo primero de Prefectura, en ese momento era Albatro marinero del G.O.A. Relató que se encontraba ya relevado en el hotel lindero al predio cuando recibieron una solicitud de apoyo. Subieron unos metros cuando se encontraron con un grupo que venía bajando. Le ordenaron ir a buscar agua. Minutos después, escuchó “un grito en otro idioma” y vio cómo esposaron a dos personas que bajaron con una camilla improvisada. También recordó que tuvo un ataque de pánico y que no supo qué pasaba, hasta que le explicaron que les sacaban todo para investigar lo sucedido.

Osvaldo Diosnel Villalba, miembro de Prefectura de Bariloche, declaró que no escuchó ningún disparo o detonación en ningún momento, y a su vez dijo no saber dónde fue el “enfrentamiento” y que no vio nada. Sin embargo, relató que horas antes de los hechos se encontraba en el primer puesto, a 50 metros de la ruta, y que su tarea era “no permitir que nadie entre o se meta en el predio". Mencionó que a los dos puestos que estaban más arriba “les tocó hacer un recorrido para arriba del predio”.

Vía radio le informaron que habían llegado a una casa precaria y que se lo retransmitió a Pablo Rubén Berra, quien les dio la directiva de hacer fotos, filmaciones y replegar a base. El grupo le contestó que bajaban “hasta la antena” esperando al otro grupo.

–¿Cómo sabe que replegaron hasta la antena?, preguntó Mariano Przybyksky, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

–Me dijeron a mí, las directivas se supone que se deben cumplir a rajatabla, respondió Villalba.

Según el relato de los propios albatros imputados en este juicio y los que estaban cerca de ellos, sólo dos de los cuatro (Francisco Lezcano y Sergio García) bajaron hasta la antena. Sergio Cavia y Carlos Sosa quedaron arriba escondidos. Francisco Pintos y Juan Obregón subieron hasta donde estaban los otros dos escondidos y el grupo de la comunidad.

Según relató Villalba, a las 16 aproximadamente se encontraba en el hotel cuando recibieron solicitud de apoyo los 4 que estaban arriba. “Habían sido emboscados y estaban siendo atacados”, mencionó. Comenzaron la subida pero se encontraron con el grupo que había subido y bajaron todos juntos, remarcando que desde el momento que tuvo intervención no hubo enfrentamiento ni detonaciones de un lado ni de otro y que tampoco tuvieron contacto directo con nadie.

A su vez mencionó que en el grupo, previo a que los mapuche bajaran con el cuerpo de Nahuel, comentaron que habían sido emboscados, que “fueron atacados con piedras y lanzas y armas tumberas”. También recordó que escucharon gritos del monte y vio cómo bajaban con la camilla el cuerpo. "Cuando llegan se los reduce inmediatamente. Cubrimos con los escudos, cuidando de la zona que estábamos, y quedaron al lado del móvil nuestro. Fuimos trasladando la camilla adonde le dé sombra”.

Saúl Norberto Encina, otro prefecto de Bariloche, se encontraba en servicio de guardia en Villa Mascardi. En su testimonial mencionó que pasados unos 20 minutos de las 16 escuchó por radio HT que se requerían de refuerzos y apoyo, información que retransmitió al puesto 1. Recordó ver descender personas gritando entre los arbustos, por lo que se replegó en la zona de resguardo junto a su compañero y descendieron cerca de Parques Nacionales. A su vez, mencionó haber visto la ambulancia en la zona de la ruta y a las personas que descendieron con una camilla precaria. Afirmó que en ese momento nadie le comentó nada de lo sucedido. No escuchó detonaciones, ni disparos.