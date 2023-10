Juicio por la muerte de Rafael Nahuel IX: la verdad que habita en la montaña

El fiscal Rafael Vehils Ruiz, principal solicitante de la inspección, explicó al finalizar la jornada: “Se indicó dónde cayó Rafael Nahuel. Cada una de las partes dio su versión. Cabe aclarar que los testigos están bajo juramento de decir la verdad y no así los imputados. En definitiva, lo que queríamos con la fiscalía era conocer in situ en el lugar de los hechos, para tener una noción más acabada de lo que, en declaraciones tanto testimoniales como indagatorias, se había hecho conocer. En este sentido, la medida fue sumamente positiva. Tenemos una teoría del caso y esta inspección ocular nos aportó bastante a lo que venimos conversando entre los tres”.

María Nahuel, tía de Rafa, expresó sobre la participación de su hija Johana: “Ella estuvo ese día (del asesinato) y hoy tuvo que subir. Ella contó que en todo momento mentían, los que habían venido de los Albatros, vinieron dos nomás, mentían. Venía uno decía que había ruca (casa), venía el otro y decía que no había. Así que, la verdad, como vemos, siguen mintiendo, tratando de zafar”.

Mariano Przybylski, abogado querellante por la Secretaría de DD.HH. de la Nación, destacó: "Pudimos corroborar el punto exacto donde Prefectura empezó a disparar con munición de plomo y el recorrido ascendente de cómo continuaron esos disparos. Llegamos hasta el lugar donde cayó Rafael Nahuel, y fue marcado por Johana Colhuan, que estaba al lado de él. Fue muy impresionante, porque nos daba un ángulo de tiro de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, que es exactamente el ángulo de tiro de la bala que mató a Rafael”.

Los jueces no quisieron ser entrevistados para no interferir en el proceso ni adelantar posiciones, pero se manifestaron conformes con los resultados de la medida, y las abogadas defensoras se retiraron del lugar sin dar entrevista a las y los trabajadores de prensa, que realizaron sus tareas desde la ruta 40 por no tener permiso para acceder al territorio.

“Seguramente pidamos algo más todavía antes de terminar, pero ya veremos, porque tenemos un campo, que sería el último, para despejar todas las dudas. Porque nosotros tenemos un camino marcado, que es el que marcó la doctora Silvia Little a través de su acusación originaria. Veremos si estamos de acuerdo con ella o no” , concluyó el fiscal, refiriéndose, sin decirlo, al atenuante de la “legítima defensa” impuesto por la fiscal, principal cuestionamiento por parte de las querellas respecto de la imputación contra los prefectos.