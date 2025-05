“Iara tenía sueños. Quería terminar la secundaria y estudiar criminalística. Ya había averiguado cuánto tiempo duraba la carrera y todas las materias. Ella decía que su sueño era ir a vivir a China y llevarme con ella.. Hace poco encontré una carta de Iara dónde decía que sus proyectos a futuro era tener una casa con patio grande para así poder tener muchos gatos. Era muy protectora de los animales. Le gustaba tomar mate afuera al solcito, amaba la naturaleza. Le encantaban las hamburguesas con papas fritas. Los fideos tallarines con ajo y perejil. En el 2019 viajamos a Córdoba y su sueño era que nuestro próximo viaje fuera a las Cataratas del Iguazú. Yo estoy segura de que ella no se suicidó. Ahora quiero q la Justicia investigue, quiero saber qué hicieron con Iara”. Mariela Quintana perdió a su hija Iara Nardelli en 2023, la Justicia dijo que se suicidó, pero ella nunca creyó en esa hipótesis, tampoco había pruebas contundentes que sostuvieron esa versión. Hoy la causa está archivada, pero su mamá exige que se investigue por femicidio.

Iara Nardelli nació en Miramar y tenía 16 años cuando desapareció, el 30 de junio del 2023. Veinte días después se encontraron restos óseos en un descampado. Un estudio de ADN confirmó que pertenecían a ella.

Mariela Quintanilla, su madre, no vivía con Iara. Ella fue institucionalizada en 2021 en el hogar Aldeas Infantiles de Mar del Plata: "A raíz de un intento de suicidio la jueza María Silvina Lezcano determina sacármela e internarla en esa institución porque cree que es lo mejor para ella, porque iba a estar cuidada”, explicó Mariela en una conferencia de prensa a menos de un mes la desaparición.

Sin embargo, no fueron las autoridades del lugar quienes alertaron a Mariela sobre la desaparición de su hija, sino un compañero de la escuela que le contó que hacía dos días faltaba al colegio. “Aldeas no me avisó porque decían que yo tenía una mala relación con mi hija y se agarraron de ahí para no avisarme, pero eso es mentira. La única persona que fue a Aldeas a visitarla fui yo y también la retiraba para que pudiera salir los fines de semana. Aldeas sabía que si me avisaban en un primer momento yo iba a salir a buscarla”, explicó Mariela a Cítrica.

Una hipótesis sin pruebas

Desde los inicios de la investigación el Juzgado de Familia Nº2 a cargo de la causa, sostuvo que la adolescente se había suicidado y que posteriormente, su cuerpo fue atacado por una jauría de perros. La fiscal Romina Díaz, a cargo de la causa, planteó esa única hipótesis aún cuando los resultados de las pericias para determinar la causa de la muerte de Iara no habían llegado.

“La fiscalía siempre sostuvo la hipótesis de suicidio porque se agarraron de que Iara tuvo varias crisis para intentar quitarse la vida. Pero ella ya estaba bien, yo siempre hablaba por WhatsApp, la vi unos días antes de desaparecer, tenía muchos sueños y proyectos, la vi muy diferente y contenta, con muchas ganas de vivir. Es imposible qué mi hija se haya suicidado porque, en todo caso, habría aparecido el cuerpo y acá apareció solo un cráneo tibia y mandíbula en estado cadavérico”, aseguró Mariela.