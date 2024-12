Pingüinos de humo

Foto superior: Ricardo La Regina conversa con su abogado defensor Federico Ruffa durante el juicio. (Crédito: Diario Jornada)

La reserva de pingüinos de Punta Tombo se origina en la cesión de tierras que hizo su bisabuelo, Luis Emilio La Regina, a la provincia en 1968; Don Luis se había instalado allí en 1920. El decreto provincial que le dio nacimiento a la reserva es de 1972 y luego se convirtió en ley en 1985. En el juicio quedó acreditado, además, que Ricardo colaboró con diferentes censos y estudios de pingüinos que se han hecho en la estancia La Perla, incluso con participación de Borboroglu.

“El argumento de ellos (la fiscal Gómez, Borboroglu y señora, las querellas) es que los pingüinos se molieron tanto que se transformaron en pedazos ínfimos y desaparecieron. Hay testigos que mienten y quedaron en evidencia”, se defendió, con su voz ronca inconfundible. La Regina afirmó que en vez de peritar el suelo para buscar los cuerpos de cientos de pingüinos muertos, contrataron drones para revisar la zona desde el aire (pericia de la que no fue notificada la defensa).

¿De qué se hace cargo La Regina? “Lo que sí hice mal, y lo admití desde un primer momento, desde 2021, fue que rompí cuevas de pingüinos cuando no había pingüinos. El censo que tiene Borboroglu, que dice hasta dónde hay pingüinos en Punta Clara, me lo niega, no lo presentó en juicio. Yo hice ganado ahí en mi campo porque no me dejaron hacer un emprendimiento con pingüinos. Y digo: la ganadería es incompatible con los pingüinos. Eso lo saben hace 10 años. Hace 10 años que pido que abran caminos y no me dan bola. Yo quería entregar tierras, pero me quieren preso: no sé qué beneficio tendría eso para los pingüinos”.

La Señora Justicia

La mencionada fiscal Florencia Gómez tiene un conocido derrotero en Chubut. A la par que luce el cartel de Greenpeace que reza “Justicia por los pingüinos” y sale en la tevé presentada como justiciera, Gómez prepara una nueva ofensiva judicial contra vecinas y vecinos de Chubut. Es por lo ocurrido durante la jornada en que se manifestaron en la Legislatura contra la aprobación de la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La fiscal impulsa la denuncia contra manifestantes que interpelaron verbalmente a dos de sus representantes (Aguilera y Junco, diputados provinciales) para evitar que aprueben lo que consideran “una entrega del territorio a las multinacionales”. El vicegobernador Gustavo Menna, que no fue testigo del episodio ocurrido en un bar frente al edificio legislativo, los denunció por amenazas (le cantaron “adonde vayan los iremos a buscar”) y la fiscal hace el resto. En el marco de esa causa, el jueves 21 de noviembre hubo una audiencia a la que Gómez se ausentó: estaba dando cátedra de Ambiente y Justicia en una actividad del Conicet. Fue el día después de conocida la sentencia contra La Regina.

Borboroglu había dicho en una entrevista con El País de España que le hicieron en 2023: “En nuestra provincia, Chubut, en la que el ecoturismo genera muchísimas divisas y debería protegerlo porque es la gallina de los huevos de oro, no hay fiscalías ambientales. Y cuando alguien denuncia, el fiscal, si no tiene formación ambiental, no le da cabida”. Gómez, que podría ubicarse en la categoría “sin formación ambiental”, logró posicionarse repentinamente como una defensora del ambiente. De hecho, disertó junto a Popi en la conferencia “Ecocidio: Daños causados por destrucción del medio ambiente y el hábitat 'Causa Pingüinos'”, organizada en la Facultad de Derecho de la UBA a fines de noviembre.

Gómez viene con una seguidilla de causas “históricas”. Fue la fiscal que logró la histórica condena del titular del gremio docente de Chubut Santiago Goodman (ATECH), culpable de “avivar” llamas en la puerta de la Legislatura en una protesta. Y durante el también histórico Chubutaguazo (la pueblada en las calles que logró revertir una ley provincial que avalaba la megaminería, votada de espaldas al pueblo y con una feroz represión, en diciembre de 2021) cajoneó las denuncias de vecinas y vecinos por la represión policial, lo que provocó que luego fuera apartada de la causa.

Entonces, la Defensoría Pública de Rawson recusó a la fiscal “por no trabajar diligentemente” . Una velocidad distinta cobraron las denuncias impulsadas por Gómez contra quienes cometieron daños en los edificios públicos de la capital provincial en el marco de las protestas que duraron siete días.

Antes con Mariano Arcioni y ahora con Ignacio Torres en el Ejecutivo provincial, la conducta de la fiscal es coherente en cuanto la cercanía con el poder. Inesperadamente, sobre el cierre de 2024, fue protagonista de la película de pingüinos que puso a la Argentina de Milei otra vez en el radar del mundo.