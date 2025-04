Chubutaguazo: “La jueza no tiene pruebas para condenar”

Oesterheld buscado en Chubut

.

Espinoza contó detalles del allanamiento que sufrió: “Estaba en mi casa con mis tres niñas, la mamá de mis nenas. Irrumpieron tipo 7 de la mañana con el grupo GEOP (NdR: Grupo especial de tareas de la Policía de Chubut con un oscuro episodio de muerte como antecedente ), rompieron la puerta, revisaron todo; me tiraron al piso, me pisaron la cabeza, me precintaron; vieron a la mamá de mis hijas desnuda y fue durante unos cinco minutos”. Contó que el testigo recurrente de la Policía afirmó que no hubo violencia y que esta escena duró no más de dos minutos.

“Me presionaron para que les abra el auto aunque en la orden no lo especificaba (y estamos peleando eso desde lo legal), accedí. El comisario Casalnuovo venía a cada rato y me decía que si no se iban a quedar más rato, que piense en mis hijas. Del auto sacan ropa que buscaban”.

–¿Por qué esa ropa era importante? ¿Qué buscaban?

–Porque era esta remera.