¿Quiénes están realmente detrás del incendio en el Parque Nacional Los Alerces?

Diez días antes que comience el fuego, los brigadistas estaban haciendo paro porque desde la asunción de Milei mucha gente vinculada al manejo contra el fuego se quedó sin trabajo, justamente un servicio tan importante en esta zona. Aun en condiciones de trabajo muy precarias, los brigadistas están trabajando muchísimo para combatir el fuego.”

Moira Millán, weyfache mapuche, en conferencia de prensa y acompañada de integrantes de otros lofs de la zona, responde a las acusaciones del gobernador de Chubut quien en un acto de total racismo, la señaló como autora intelectual de los incendios.

“Es una situación compleja para el pueblo mapuche, en la que estamos viendo cómo se recrudece la dictadura racista que se ha instaurado en Argentina. Esta dictadura racista necesita crear o configurar escenarios criminales para inculpar a nuestro pueblo y lamentablemente esta dictadura racista se alimenta del artilugio de los medios de comunicación que son sicarios de las grandes corporocracias, que sí son terricidas, que sí son asesinas de nuestra mapu.

Necesitamos que el pueblo argentino se despierte. Están generando un acto de distracción para encubrir grandes negociados y el verdadero terricidio que van a cometer en nuestros territorios con declaraciones irresponsables como las del gobernador Ignacio Torres y la amplificación de su voz por parte de diarios como La Nación, que es un diario que nació con el genocidio, y avala el genocidio.

Este diario me acusa de ser la autora intelectual de los incendios en el lago Futalafquen. Esto no solamente es un disparate, esto es una acusación peligrosa que plantea y refuerza la hipótesis de un intento de exterminio sobre los pueblos indígenas. Más que declarar algo que sé, voy a formular unas preguntas para que nos lleve hacia el lugar donde pueden llegar a estar justamente los verdaderos criminales. Ayer el gobernador decía en el Diario de la Nación que había contratado empresas privadas para poder sofocar el incendio, empresas privadas que se involucraron supuestamente para amortiguar esta situación que se está dando. El pueblo de Chubut no sabe quiénes son estas empresas privadas, ni qué servicios prestan, cuánto le cuesta al propio pueblo de Chubut y quiénes son sus propietarios.

Yo le diría a la gente de Chubut que investigue, porque estas empresas están vinculadas a parientes y amigos del señor gobernador. Entonces cuando nos preguntamos quién se beneficia con ese incendio, es obvio que el pueblo mapuche no, porque el pueblo mapuche siempre ha respetado el territorio. Estamos frente a una posición categórica del pueblo nación mapuche, del pueblo nación tehuelce. ¿Por qué ahora quieren imponer esta creación caricaturesca que hay mapuche buenos y mapuche malos, que hay indígenas ancestrales, y otros que no lo son.

Yo me pregunto, el señor Ignacio Torres ¿Tiene el mapuchómetro? La historia de Torres es realmente patética. Él es un Das Neves boy, se formó con él, un gobernador absolutamente corrupto. Hoy tenemos sentencias con firmas de funcionarios que prestaron servicio contra Mario Das Neves cuando Torres, apañaba y validaba esa corrupción. Entonces él no tiene autoridad moral para levantar el dedo acusador contra mi pueblo. Él debería estar dando explicaciones sobre qué beneficios obtuvo durante su trayectoria como Das Neves Boy.

Tenemos memoria, el pueblo mapuche es un pueblo de memoria, no tenemos amnesia colectiva. Entonces vamos a tomar medidas legales porque esto es racismo, las injurias, las calumnias tienen que tener un límite y lo que estamos proyectando al mundo es que en Argentina se esté instaurando una dictadura racista y los costos pueden ser un genocidio si no lo paramos a tiempo.

Lo que necesita el gobernador es segmentar al pueblo mapuche, habla de mapuches buenos y mapuches malos de la RAM. La nación mapuche es una nación transfronteriza, que tiene principios, que recibió un legado, el legado de resguardar la vida. Y lo que le cuesta al gobernador es entender que siglos de intentos de exterminio no han podido con nuestro pueblo y no van a poder.

Le quiero decir algo al pueblo de Chubut. Yo confío en su sabiduría, en la inteligencia del pueblo de Chubut. El gobernador lo está subestimando, le está mintiendo y distrayendo el foco de donde se origina el crimen del terricidio en Parque Nacional Los Alerces. El gobernador tiene que buscar la verdad porque nos merecemos la verdad.

Vamos a iniciar acciones legales contra el gobernador por sus acusaciones racistas y por generar violencia racista en la sociedad. También el diario La Nación va a ser querellado por sus calumnias e injurias porque quien asegura y confirma esa información donde dicen que soy autor intelectual de los incendios y líder de la RAM es el diario La Nación.

La Nación es una fantochada que llega a inventar un vecino que no existe. Quiero agradecer a muchos vecinos del Parque Nacional Los Alerces, que se solidarizaron conmigo y que me dijeron que en ningún momento recorrió la región el rumor de que yo podría estar detrás de esto y que no saben de dónde sacó el diario esa información.

Creo que lo que hizo el periodista del diario La Nación es inventar un personaje que no existe. Esta escalada de violencia mediática, puede llegar a una escalada de violencia militarizada y criminal sobre los territorios e incluso a una escalada de violencia civil, porque si están todo el tiempo diciendo que el pueblo mapuche es el enemigo, no va a faltar un loco que empiece a querer hacer justicia por mano propia y la responsabilidad de esos hechos va a recaer directamente sobre el gobernador Ignacio Torres. Das Neves hacía lo mismo, usaba conferencias de prensa para atacarme, su Das Neves boy, está haciendo lo mismo.”