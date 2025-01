"En lof pailako quisimos resguardar la vida"

“Delante de un miembro del partido el pueblo se calla, como un corderito y elogia al gobierno y al líder. Pero en la calle, por la noche, lejos del pueblo, en el café o junto al rio, se oye esa amarga decepción del pueblo, esa desesperanza, pero también esa cólera contenida”

Frantz Fanon, Desventura de la conciencia colonial.

El 9 de enero de este incipiente 2025, en Puelwillimapu, Patagonia bajo administración Argentina, actual provincia de Chubut, en el lago Futalafken, conocido como Parque Nacional Los Alerces, fuimos testigues de un despliegue inusitado y exagerado de fuerzas represivas del estado argentino, con unimok, anfibios, camiones, autobuses, camionetas, de gendarmería, policía federal, y ejercito. Daba la impresión de que se había declarado la guerra a una fuerza extranjera o bien todo este montaje era parte de un reality show. Sin embargo, la absurda y triste verdad es que semejante movimiento se hizo para desalojar a tres familias mapuche, que constituyen el Lof Pailako.

Centenares de efectivos llegaron hasta el lugar, armados y en alerta, tal vez deseosos de demostrar sus capacidades belicistas. Pero en su imaginaria frontera de guerra, se encontraron en soledad: los esperaba un gallo y una gallina. Ignoro si aquellas aves fueron víctimas de la frustración militar. Deseo que no las hayan usado como objetivos para estrenar las armas compradas al genocida estado de Israel, y que seguramente traerá al país un endeudamiento sideral.

Unos días antes, el 31 de diciembre, salí de mi territorio para acompañar al Lof Pailako. Las celebraciones de fin de año me resultan ajenas, las costumbres citadinas de confundir algarabía con el consumo de pirotecnia, la comida en exceso, la falsedad, y otros condimentos navideños. Una lamngen (hermana) decidió acompañarme.

El propósito de habitar el territorio

Llegamos al territorio del lof pailako, allí en la ruka (casa) comunitaria, en donde los pichikeches, niñeces, jugaban. Nos reunimos a conversar mientras los mates circulaban. Había estado allí en varias ocasiones, pero ese día profundicé mi observación de todo, las rukas, las huertas, las plantas, las pequeñas y humildes comodidades hechas a mano y sudor. Por primera vez todo adquiría una dimensión sentimental, que me conectaba no sólo a mis lamngen del lof Pailako sino a mi pueblo, y con ello a la memoria de mi familia, victima antaño de otros desalojos.

El esfuerzo puesto en esas paredes amigas, en cada detalle, de las pequeñas rukas, guardaban diálogos, risas, canciones, aromas de sus habitantes. Una de las lamngen del Lof me pregunta sin esperar que responda: ¿Cuál es el propósito de habitar el territorio? Hace silencio y prosigue: “Aquí le enseñamos a los pichikeches (niñeces) a ser guardianes de la mapu, de la naturaleza, a respetar, a hablar con los Pu Ngen, fuerzas de la tierra”. Mientras me habla, su puñeñ zomo, hijita de solo cinco años, interrumpe a su ñuke (madre) para contarme sus aventuras en esa mapu que ella reconoce como su hogar. Al escucharla pienso que el verdadero conflicto con el Estado está en el propósito de habitar la tierra. Para el pueblo mapuche se trata de reproducir allí el mundo mapuche, absolutamente antagónico a los valores materialistas, individualistas y necróticos del capitalismo wingka.

Los intereses detrás del desalojo

La intención del desalojo radica en el proceso de privatización del Parque Nacional Los Alerces. Quedó muy claro en la declaración de la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Al final de la jornada de destrucción y despojo territorial dijo: “La propiedad privada es un valor importante”. Lo contradictorio de esta afirmación es que Cristian Larsen, actual presidente de Parques Nacionales, habla del territorio de parques como un espacio de soberanía de todos los argentinos, pero parece ser que no será para todos los argentinos sino para quienes puedan pagar las cuantiosas sumas con las que cotizarán el valor de la tierra.

Detrás de la absurda acusación de que el pueblo mapuche es usurpador de su territorio se esconde el interés único que mueve a los políticos corruptos que han gobernado desde siempre el país: el lucro para sus bolsillos. A pesar de que disfrazados de libertarios quieran mostrarse como justicieros, llevan adelante sus políticas extractivistas sin reparo alguno. Un ejemplo de ello es su compromiso con la industria megaminera, que necesita la urgente modificación del territorio legal. Algunas personas vinculadas a la lucha antiminera sospechan que el nuevo trazado de la ruta 40 que atravesaría el parque nacional Los Alerces y que está pensada pase por el territorio que reclama el lof Pailako es la sutil respuesta a la decisión popular de que no existan emprendimiento minero al oeste de la ruta 40, situación que quedaría resuelta corriendo la ruta. Aunque se presenta como una iniciativa turistica, habrá que vigilar al gobierno para que no traicione la voluntad popular de no permitir la mega minería.