El incendio en Los Alerces y el enemigo interno

En este contexto de avanzada contra los pueblos indígenas, y en particular sobre los que habitan en los territorios reconocidos como Parques Nacionales, el pasado 16 de mayo, Larsen se presentó ante el juez Otranto, insistiendo con el pedido de desalojo, fogoneado también por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, del PRO.

Desde el Ejecutivo local se expresaron sobre la causa por la “usurpación” de la zona de la “seccional Maitenal” y la investigación por los incendios forestales en Los Alerces. A pesar de que son dos causas diferentes, independientes una de la otra, desde la agenda mediática son constantemente relacionadas.

En relación al pedido de desalojo, espetó: “No puede haber organizaciones que pasen por encima del Estado. Me preocupa que cedieron tierras a falsos mapuches (SIC), son chantas del conurbano (SIC) que ni siquiera están inscritos en el INAI; tomando tierras, usurpando. El ex presidente de parques hizo acuerdos con estos grupos. Acá vinimos a hacer respetar el derecho a la propiedad. Me voy a presentar ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la seccional Maitenal que está usurpada por Cruz Cárdenas. Vamos a solicitar que esta seccional vuelva a ser de parques y de todos los argentinos”.