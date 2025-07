Chubut frente a una nueva amenaza nuclear

En una de sus charlas sin tiempo con el tertuliano Alejandro Fantino, Milei habló sobre el rol que ocupa la Argentina en el orden mundial, incluidas las reservas de uranio de Chubut:

Fantino: Hay minas de uranio en Chubut, Nacho Torres quiere sacar el uranio.

Milei: Lo va a poder sacar, vas a tener estadounidenses en fila para sacarlo.

Fantino: ¿Ese mercado quién lo regula, Estados Unidos?

Milei: No lo regula, vienen y te lo compran.

Fantino: Es interesante lo que decís, porque es fina política. Se dijo que el Gobierno no se había tirado de cabeza a trabar por los aranceles al aluminio y al acero. Si lo hubieras querido hacer, te hubieran dicho “esto es una cuestión geopolítica”.

Milei: Te hago una pregunta, ¿qué insumos usás en el armamento nuclear?

Fantino: Usás uranio enriquecido.

Milei: Ah, ¿y qué más? Acero y aluminio. Y titanio: más duro que el acero, más liviano que el aluminio.

Fantino: Claro, son cosas que determinan ellos.

Milei: ¿Nosotros jugamos en esa liga? ¡Me estás jodiendo!

Fantino: No la jugamos, me imagino que no.

Milei: Y, bueno, entonces… pero si alguien quiere venir a comprarlo, se lo vendemos. ¿De qué te sirve tenerlo enterrado y cagarte de hambre? Sacarlo y vivir mejor, ese equilibrio es mejor que el otro.

Fantino: Si te vienen a comprar uranio, ¿lo vendés?

Milei: Vendo.

La disputa por el botín

Tras el desembarco del Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) dentro de la Ley Bases, aprobada con una avanzada represiva en las afueras del Congreso, Chubut reclama su parte del botín en disputa.

En marzo de 2025, el ministro de Hidrocarburos provincial Federico Ponce intimó por carta al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Germán Guido Lavalle para que el organismo restituya a la provincia las propiedades mineras actualmente bajo el dominio de la CNEA. La provincia patagónica apunta a “lograr el desarrollo de recursos uraníferos world class hoy en día desaprovechados”.

La CNEA tiene cuatro proyectos vigentes en la meseta central chubutense: Cerro Solo (el mayor yacimiento de uranio de la provincia y el país), Laguna Colorada, Arroyo Perdido U y Sierra Cuadrada. Esto equivale a 18 propiedades mineras, de las cuales 12 son minas de uranio, 4 constituyen “descubrimientos” y 2 atraviesan la etapa de cateo o exploración.

Estos cuatro son parte de los ocho proyectos de uranio que informa la Secretaría de Minería de la Nación en la provincia de Chubut. Hay otros cuatro proyectos en marcha, tres de los cuales son propiedad de la canadienses Jaguar Uranium Corp. (que además posee el proyecto Huemul en Mendoza): Laguna Salada bajo su operación, y Hope y Lago Seco adjudicados oficialmente a una firma llamada “2847312 Ontario Inc”. Este último nombre, en realidad, corresponde a un número de empresa de Ontario, Canadá, perteneciente a Consolidated Uranium, que en 2024 se fusionó con Iso Energy y también vendió el 100 por ciento de sus proyectos uraníferos en Argentina a Jaguar Uranium.

El otro proyecto oficializado, propiedad de Ur. América Ltd. (Reino Unido), es Meseta Central (más de 200.000 hectáreas) y se encuentra en estado de “Exploración avanzada”. Omar Adra, CEO de UrAmerica Argentina, fue parte de la comitiva presidencial que en 2018 firmó un Memorándum de Entendimiento con Rusia para la exploración de uranio.